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Россия потребовала трибунала над США

24 декабря 2021, 15:15  •  275 • Политика
МИД России обратился к Генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием экстренно запустить Арбитражный трибунал против США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает ООН к запуску процедуры трибунала против США из-за проблемы с выдачей виз и захваченной дипсобственности. Россия требует от Гутерриша срочных практических шагов против Соединённых Штатов.
Ранее Мария Захарова подтвердила, что дипломатам из России не дали визы в США для участия в мероприятиях ООН. По словам дипломата, США вернулись к дипломатической войне против России. Речь идёт о членах русской делегации, которые должны были участвовать в первой сессии рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности. Мероприятие было запланировано на 13 декабря. Однако нескольким дипломатам из России было отказано в визе.
Стоит отметить, что визовая война продолжается не первый год. Ещё в сентябре 2019 года замглавы МИД России Сергей Рябков говорил о том, что именно Вашингтон развязал дипломатическое противостояние.

Позиция США

Посол США в Москве Джон Салливан ранее объяснил, почему граждане России не могут получить американские визы и когда эта проблема разрешится. По словам дипломата, он искренне сожалеет о том, что простые русские не могут больше посетить Америку. Впрочем, вдаваться в подробности Салливан не стал.
По словам дипломата, визы стало сложнее оформлять из-за резкого сокращения численности сотрудников посольства и запрета найма работников среди местных жителей - заниматься оформлением документов якобы просто некому. Раньше в консульском отделе в Москве, который выдавал иммиграционные и неиммиграционные визы, работало около шестидесяти человек, сейчас же осталось всего пять, и им приходится выполнять всю работу.
Я чрезвычайно сожалею о том, что к нам не приезжают больше российские студенты, спортсмены, музыканты, простые граждане, которые просто хотят путешествовать по США,
- подчеркнул Джон Салливан. Он также выразил сожаление, что американцы тоже не могут посетить Россию.
Дипломат заявил, что будет делать всё возможное для нормализации отношений между двумя странами. Пока это "всё возможное" сделать так и не удалось. К слову, численность сотрудников в американском посольстве сократилась после подобных же действий США.

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