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Россия потребовала от Украины объяснить санкции против Россотрудничества

09 апреля 2021, 14:45  •  73 • Политика
Фото: ukr.rs.gov.ru
Киев принимает решения, нарушая подписанные им же соглашения
У Киева случаются "приступы русофобии", во время которых он совершает неподдающиеся логике поступки. Одним из таких является введение санкций против Россотрудничества. По этому поводу в МИД Украины была направлена нота, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в пятницу, 9 апреля.
По словам дипломата, санкции в отношении Россотрудничества и еще ряда российских организаций нарушают положения действующего межправительственного соглашения о работе информационно-культурных центров двух стран.
В связи с этим РФ потребовала от украинской стороны четко разъяснить позицию по данному вопросу, в том числе "уточнить, намерена ли украинская сторона соблюдать вытекающие из этого соглашения свои международно-правовые обязательства", приводит слова Захаровой RT.
Президент Украины Зеленский 4 апреля утвердил введенные СНБО санкции в отношении нескольких российских компаний и организаций, в том числе Россотрудничества, обвинив их в контрабанде. При этом в Россотрудничестве не получали ранее никаких замечаний от украинских властей.
Захарова также прокомментировала заявления Киева о вступлении в НАТО. По ее оценке это провоцирует гражданский раскол в стране и эскалацию вооруженного конфликта на юго-востоке. Накануне глава Незалежной Владимир Зеленский посетил военнослужащих в Донбассе и заверил солдат на передовой, что вступление в НАТО гарантирует мирную жизнь. Постановочные кадры с речами Зеленского позже активно обсуждали в Сети.

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