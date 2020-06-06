Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на...
Главная / Политика

Россия потребовала от США отдать захваченную собственность и получила отказ

06 июня 2020, 13:55  •  32 • Политика
Фото: Ohde/face to face/ face to face//www.globallookpress.com
Москва обратилась за помощью к ООН
В 2017-м США отобрали у России ряд зданий, которые оказались нужны в 2020-м из-за пандемии. Однако когда российский дипломаты потребовали от американцев вернуть то, что было отнято, те просто промолчали в ответ, а неофициально сообщили об отказе. Об этом рассказал зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
По его словам, это произошло, когда в штате Нью-Йорке ухудшилась ситуация с COVID-19. Дипломаты отправили Миссии США вербальную ноту. Россиянам нужны были захваченные здания, чтобы снизить риски заражения COVID-19.
Кузьмин отметил, что Россия надеялась, что США забудут о политических разногласиях в такой сложный для всего мира момент и помогут обезопасить российских дипломатов, передает РИА "Новости".
Однако США проигнорировали запрос России, а нашему посольству в Вашингтоне и вовсе посоветовали не ждать позитивного ответа. Теперь Россия надеется, что ситуацию разрешит генсек ООН, которого поставили в известность об этом поступке США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
06 июня 2020, 09:55
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют
06 июня 2020, 03:55
Правильно, эффективно и современно: Дочь Пескова сравнила реакцию России и Запада на COVID-19
06 июня 2020, 09:55
США выводят войска из Европы? Пентагон отзывает из Германии почти 10 тыс. военнослужащих - источник
06 июня 2020, 02:55
Путин передал Ростуризм под прямое руководство правительства
06 июня 2020, 07:55
Путин подписал указ о «мигалках» для машин ФСИН и приставов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
01 июня 2020, 17:55
Переполох в Киеве: Россия создает новый полигон рядом с границей Украины
04 июня 2020, 17:55
"Они что, ять, жить у нас будут?" Crew Dragon сломался, спасают опять русские
02 июня 2020, 18:55
Авакова «сбивают»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.