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Россия потребовала от США отдать захваченную собственность и получила отказ
06 июня 2020, 13:55 • 32 • Политика
Москва обратилась за помощью к ООН
В 2017-м США отобрали у России ряд зданий, которые оказались нужны в 2020-м из-за пандемии. Однако когда российский дипломаты потребовали от американцев вернуть то, что было отнято, те просто промолчали в ответ, а неофициально сообщили об отказе. Об этом рассказал зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
По его словам, это произошло, когда в штате Нью-Йорке ухудшилась ситуация с COVID-19. Дипломаты отправили Миссии США вербальную ноту. Россиянам нужны были захваченные здания, чтобы снизить риски заражения COVID-19.
Кузьмин отметил, что Россия надеялась, что США забудут о политических разногласиях в такой сложный для всего мира момент и помогут обезопасить российских дипломатов, передает РИА "Новости".
Однако США проигнорировали запрос России, а нашему посольству в Вашингтоне и вовсе посоветовали не ждать позитивного ответа. Теперь Россия надеется, что ситуацию разрешит генсек ООН, которого поставили в известность об этом поступке США.
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