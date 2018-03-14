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Россия потребовала от Британии обеспечить консульский доступ к дочери Скрипаля
14 марта 2018, 15:09 • 89 • Политика
Сейчас Юлия и ее отец остаются в критическом состоянии после отравления в Солсбери.
Россия обратилась к Лондону с запросом о предоставлении консульского доступа к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. Об этом сообщили в МИД РФ.
Напомним, Юлия Скрипаль является гражданкой России. Сейчас она и ее отец находятся в критическом состоянии после полученного ими отравления в Солсбери.
"Российское посольство в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери Скрипаля", - заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ранее, 4 марта, Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По данным британской полиции, они получили отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР.
В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля "с высокой степенью вероятности".
Об этом сообщает РИА Новости.
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