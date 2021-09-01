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Россия потеряла миллионы человек. Путин задал вопрос: "Что было триггером?"

01 сентября 2021, 14:00  •  22 • Политика
Владимир Путин напомнил, что в течение XX века Россия дважды теряла государственность. Сегодня население страны могло бы достигать полумиллиарда человек, однако люди потеряны. "Что было триггером?" - призвал понять президент.
В течение XX века Россия дважды переживала сильнейшие потрясения, напомнил президент России Владимир Путин. В 1917 и 1991 годах рассыпалась государственность страны. И, безусловно, это привело к колоссальным потерям.
После революции в 1917 году распалась Российская Империя. А затем, в 1991 году, прекратил существование и Советский Союз.
Надо внимательно это проанализировать, что было триггером к этим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна,
подчеркнул президент.
Кроме того, Путин добавил: не случись обозначенных трагедий, население России могло бы составлять сегодня порядка 500 миллионов человек. Но... к сожалению, мы стали жертвами упомянутых событий. И сегодня ошибки прошлого повторять нельзя.

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