|
Россия потеряла миллионы человек. Путин задал вопрос: "Что было триггером?"
01 сентября 2021, 14:00 • 22 • Политика
Владимир Путин напомнил, что в течение XX века Россия дважды теряла государственность. Сегодня население страны могло бы достигать полумиллиарда человек, однако люди потеряны. "Что было триггером?" - призвал понять президент.
В течение XX века Россия дважды переживала сильнейшие потрясения, напомнил президент России Владимир Путин. В 1917 и 1991 годах рассыпалась государственность страны. И, безусловно, это привело к колоссальным потерям.
После революции в 1917 году распалась Российская Империя. А затем, в 1991 году, прекратил существование и Советский Союз.
подчеркнул президент.
Кроме того, Путин добавил: не случись обозначенных трагедий, население России могло бы составлять сегодня порядка 500 миллионов человек. Но... к сожалению, мы стали жертвами упомянутых событий. И сегодня ошибки прошлого повторять нельзя.
Подпишитесь на нас
22
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2021, 14:20
|
29 августа 2021, 15:25
|
27 августа 2021, 02:55
|
28 августа 2021, 00:55
|
28 августа 2021, 05:30
|
31 августа 2021, 05:00
|
31 августа 2021, 07:45