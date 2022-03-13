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Россия потеряла $300 миллиардов. Публичное заявление Силуанова
13 марта 2022, 16:55 • 633 • Политика
Антон Силуанов публично подтвердил, что 300 миллиардов долларов из резервов России заморожены. Мы не можем пользоваться этими деньгами - пока эта подушка безопасности для нас потеряна.
Министр финансов России Антон Силуанов публично заявил, что из-за санкций страна лишилась примерно половины своих резервов - 300 млрд долларов. Таким образом, использовать эту часть золотовалютного резерва Банка России страна не в состоянии, отметил министр в беседе с Павлом Зарубиным в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
- цитата Антона Силуанова.
Ещё часть нашего резервов хранится в юанях. И сегодня оппоненты России в странах Запада пытаются принудить Китай ввести для нас запрет на использование и этой части средств. Однако Антон Силуанов полагает, что партнёрские отношения с Китаем позволяют надеяться, что никакой блокировки здесь не будет. А сотрудничество России и Китая будет только приумножено. В условиях, когда западные рынки от нас закрываются.
Кроме того, Силуанов ещё раз акцентировал внимание, что все долги недружественным странам Россия будет выплачивать только в рублях. Как раз из-за того, что наши золотовалютные резервы заблокированы.
Что ещё сказал Антон Силуанов. Три пункта
Расскажем о других тезисах министра финансов России из эфира программы Зарубина:
Почему наш резерв заморозили. Не только санкции, но и ошибки
Ранее экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько объяснял, что большая часть наших резервов хранилась в иностранных ценных бумагах даже в условиях, когда стало ясно, что богатство могут заблокировать. Тем не менее ничего в противовес сделано не было. И вот теперь 300 млрд долларов заморожены.
Остались лишь 132 млрд долларов - их держали в золоте в России. Пронько выразил недоумение, почему ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной и Минфин под руководством Антона Силуанова не перевели больше средств в золотые слитки?
Примечательно, что регулятор на протяжении последней пары лет не инвестировал в золото на внутреннем рынке. Практически весь этот драгметалл, добываемый в России, экспортировался в Великобританию, подчеркнул обозреватель Царьграда.
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