Россия потеряет независимость в Арктике? Огромные аппетиты Китая невыгодны русским в освоении Севера – Stratfor

И хотя автор Роджер Бейкер хочет видеть поссорившимися Пекин и Москву, он сам уверяет, что именно Штаты своими действиями ведут к тому, что две страны будут сильнее объединяться.

Так, Бейкер старается напомнить, что в последние годы Россия возобновила свою деятельность в Арктике, выйдя на уровень, который был во времена холодной войны. И по мнению эксперта, делает она это с целью "захвата находящихся под ледовым покровом запасов энергоресурсов".

Так, в публикации говорится, что большая часть российских сырьевых и энергетических месторождений в Арктике не освоены. Причина этому – их нахождение в труднодоступной местности, где, кроме вечной мерзлоты, еще и сложные погодные условия. Все эти факторы тормозят освоение территорий.

Как подчеркивает Бейкер, у России сейчас есть "потребность в иностранном капитале", которая, собственно, и ставит Россию в трудное положение в ее взаимоотношениях с Поднебесной.

Последняя, хоть и считается номинально "партнером Москвы", однако в последнее время начинает действовать все активнее.

Автор уверен, что сейчас из-за Арктики в отношениях Москвы и Пекина сохраняется напряжение и недоверие. Причем у Китая есть деньги на многочисленные манипуляции в регионе, и Россия может попасть под зависимость от КНР.

"У Китая же огромные ресурсные аппетиты и большая чековая книжка, но Россия в таких условиях рискует стать чрезмерно зависимой от Китая", - уверен Бейкер.