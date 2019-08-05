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Россия потеряет независимость в Арктике? Огромные аппетиты Китая невыгодны русским в освоении Севера – Stratfor
05 августа 2019, 15:24 • 106 • Политика
Stratfor выпустил новую публикацию, в которой эксперт размышляет о том, что Россия и Китай могут поссориться из-за освоения Арктики. Мол, у Поднебесной большая чековая книжка и не менее большие аппетиты. С чем Россия мириться не захочет.
И хотя автор Роджер Бейкер хочет видеть поссорившимися Пекин и Москву, он сам уверяет, что именно Штаты своими действиями ведут к тому, что две страны будут сильнее объединяться.
Так, Бейкер старается напомнить, что в последние годы Россия возобновила свою деятельность в Арктике, выйдя на уровень, который был во времена холодной войны. И по мнению эксперта, делает она это с целью "захвата находящихся под ледовым покровом запасов энергоресурсов".
Так, в публикации говорится, что большая часть российских сырьевых и энергетических месторождений в Арктике не освоены. Причина этому – их нахождение в труднодоступной местности, где, кроме вечной мерзлоты, еще и сложные погодные условия. Все эти факторы тормозят освоение территорий.
Как подчеркивает Бейкер, у России сейчас есть "потребность в иностранном капитале", которая, собственно, и ставит Россию в трудное положение в ее взаимоотношениях с Поднебесной.
Последняя, хоть и считается номинально "партнером Москвы", однако в последнее время начинает действовать все активнее.
Автор уверен, что сейчас из-за Арктики в отношениях Москвы и Пекина сохраняется напряжение и недоверие. Причем у Китая есть деньги на многочисленные манипуляции в регионе, и Россия может попасть под зависимость от КНР.
"У Китая же огромные ресурсные аппетиты и большая чековая книжка, но Россия в таких условиях рискует стать чрезмерно зависимой от Китая", - уверен Бейкер.
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