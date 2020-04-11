Россия построит в Крыму свои «Мистрали», получше французских

Новость, выпорхнувшая из недр нашего военно-промышленного комплекса, похожа на сенсацию: крымский завод «Залив» (Керчь) намерен построить сразу 2 универсальных десантных корабля (УДК). Соглашение на постройку должно быть подписано уже в конце апреля. Есть и другие конкретные данные: закладка кораблей намечена на начало мая. Первый из них планируется передать флоту в 2026 году, второй - в 2027-м.

Корабли обойдутся госказне в 100 млрд рублей.

Но у этой «позитивной сенсации» есть и загадочная скрытая сторона. Во-первых, после провала сделки с французами, отказавшимися после присоединения Крыма продавать России два заказанных вертолетоносца типа «Мистраль» (примерно за те же деньги - 1,2 млрд. евро), наши флотские адмиралы не слишком-то и загрустили, - сказав, что эти «посудины в общем-то нашему флоту не сильно были и нужны». А, во вторых, в августе 2018 года авторитетный источник в министерстве промышленности и торговли проговорился, что «в России не будут строить вертолетоносцы для своего военно-морского флота». Но уже вскоре министр Денис Мантуров радикально подправил подчиненного и заявил, что «в составе ВМФ России должны находиться корабли, способные нести вертолеты». Из всего этого можно сделать вывод, что «наверху перестали дергаться и дискутировать» и однозначно решили, что такие корабли строить надо.

Так что в данном случае и для нашего ВМФ, и для керченского «Залива», и для экономики Крыма это огромный плюс. И вот здесь возникает сразу несколько вопросов, которые ждут ответов. Зачем нашему ВМФ нужны вертолетоносцы? И с чем их едят?

ЧТО МОЖЕТ ТАКОЙ КОРАБЛЬ?

Военно-морские стратеги считают, что в условиях современной войны десантные вертолетоносцы - эффективный морской транспорт: он несет на своем борту несколько сот десантников, тяжелую боевую технику и вертолеты. Это еще и корабль управления и средство патрулирования дальней морской и океанской зоны.

Появление двух таких вертолетоносцев существенно усилит экспедиционные возможности ВМФ России. А необходимость в дальних боевых походах объективно выросла с началом операции в Сирии и созданием новых баз на Дальнем Востоке.

Наши вертолетоносцы должны стать полноценной альтернативой «Мистралям», которые Россия так и не получила от Франции. Хотя некоторые эксперты считают, что двух кораблей такого класса для нашего ВМФ всё же мало. Но главное – начать. Будут деньги, будут и корабли.

ЗАГЛЯДЫВАЯ В «ПАСПОРТ»

Тактико-технические характеристики будущих российских вертолетоносцев не разглашаются. Но из того, что «выпорхнуло» в СМИ, можно сделать вывод, что корабли будут:

- обладать водоизмещением 15-20 тысяч тонн,

- перевозить более 10 вертолетов (Ка-27 и Ка-52К) каждый,

- получат большую доковую камеру для 4 или 6 десантных катеров.

предельная скорость — 20 узлов,

дальность плавания — 6 тысяч морских миль (11 тыс. км),

автономность похода — 60 суток.

Держать противовоздушную оборону на вертолетоносцах будет зенитный комплекс морского базирования «Панцирь-М». Предполагается, что керченские вертолетоносцы будет вмещать по 300-400 десантников и до 40 единиц различной военной техники, включая танки.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

«Мистраль».

Водоизмещение – 21 тысяча тонн.

Скорость – 18 узлов (около 40 км/ч).

Автономность – 30 суток.

Максимальная дальность плавания – 19 тысяч км.

Экипаж – 160 человек.

Десант – 450 человек.

Вертолетов – 16.

60 БТР.

13 танков.

70 автомашин.

А ПОТЯНЕТ ЛИ «ЗАЛИВ»?

Судостроительный завод «Залив» - один из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе.

До 2014 года (до возвращения Крыма в состав России) находился в критическом состоянии: спад производства, отсутствие заказов, оборудование нуждалось в ремонте. После 2014 года завод восстановил мощности и наполнил портфель заказов. После долгого перерыва "Залив" приступил к строительству полнокомплектных судов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что завод способен производить все типы кораблей, включая авианосцы. Кстати, сухой док завода имеет длину 360 метров, что позволяет ремонтировать там тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», ремонт которого затягивается из-за утопленного дока ПД-50. Длина крейсера – 305 метров.

АВТОРИТЕТНО

Александр ПЕРЕНДЖИЕВ, военный эксперт:

- Постройка универсальных десантных кораблей направит флот на новый путь развития.

Такой проект можно назвать новым шагом в развитии не только Черноморского флота. Строительство вертолетоносцев позволит пересмотреть военно-морскую стратегию страны. Важный момент — это место постройки. Крым открывает несколько направлений для выхода кораблей. Вертолетоносцы обычно нужны для проведения военных операций и высадки десанта на отдельные острова и прибрежные зоны.

Новые вертолетоносцы позволят усилить контроль за Черноморским побережьем.

К СВЕДЕНИЮ

Ранее вертолетоносцы строили СССР, Франция, Италия. А с недавних пор вертолетоносцы-универсальные десантные корабли, помимо США, строят также Франция, Испания, Япония, Южная Корея, Австралия совместно с Испанией. Теперь созданием своих вертолетоносцев занимается и Россия.

ГОВОРИТ ГЛАВКОМАТ

Николай Евменов, адмирал, Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ:

- Это абсолютно новый проект. Он, по сравнению с французскими «Мистралями», получит улучшенные мореходные качества, эксплуатационные и конструктивные характеристики.