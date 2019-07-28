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Россия построит уникальный по возможностям флот на долгую перспективу - Путин на Дне ВМФ
28 июля 2019, 15:39 • 62 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена построить уникальный по своим возможностям флот, рассчитанный на долгую историческую перспективу. С такими словами глава государства выступил с трибуны парада на Дне Военно-морского флота, который проходит сейчас в Петербурге.
По словам российского лидера, российский флот настолько силен, что может оказать достойный отпор любому агрессору. При этом Военно-морской флот РФ уверенно обеспечивает безопасность государства и его национальные интересы, отметил президент.
Президент России рассказал о планах создания новых кораблей. По его словам, они будут иметь уникальные возможности. Российский лидер отметил великую славу морской державы, которую принес нашей стране героизм её моряков, талант корабелов и флотоводцев, а также дерзновенность ученых и смелость первооткрывателей.
Россия, по его словам, будет не только держать эту высоту, но и идти дальше. "Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу, уникальный по своим возможностям флот, флот сильной, суверенной державы", - заявил Путин.
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