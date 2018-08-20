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Россия построит не «Мистраль», а кое-что лучше

20 августа 2018, 16:39  •  198 • В России

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сделал заявление, которое вызвало немало кривотолков среди военно-морских экспертов. Цитирую его слова:

«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут».

Ну что касается авиносца для Военно-морского флота России - тут все понятно: адмиралы и кораблестроители пока ведту жаркие дескуссии вокруг его концепции (хотя уже пошли слухи, что проект будет называться «Шторм», а его модель уже мелькала на телевидении и в соцсетях). А вот что касается вертолетоносца, то в заявлении министра Матурова принципиально важно обратить внимание на фразу «в чистом понимании этого слова». Именно тут и зарыта суть.

Потому что в соотвествии с Госпрограммой вооружений до 2027 года уже ведётся разработка нового военного корабля, который будет сочетать качества и авианесущего, и вертолётонесущего судна. Но это будет не большой вертолетоноцец по типу «Мистраля», который Россия в свое время чуть не купила у Франции.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в связи с этим заметил: «Поэтому сейчас на фоне таких полярных мнений и формируется нечто среднее. Это будет, скорее всего, корабль, который будет сочетать качества и авианесущего, и вертолётонесущего средства... Системное проектирование таких комплексов, насколько я в курсе, идёт. Специальный научный центр уже занимается исследованием и созданием концепции будущего корабля».

Иными словами, это и будет вертолетоносец в «нечистом виде», - потому что вместе с вертушками он будет нести на борту и палубные самолеты.

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