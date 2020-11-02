Россия поставит заслон НАТО на Кавказе - эксперт

Фото: AP/TASS

Конфликт в Карабахе только на первый взгляд кажется локальным

Россия сделает все, чтобы не допустить НАТО на Кавказ, поэтому в ситуации вокруг Нагорного Карабаха Москва открыто не выступает ни за одну из сторон, чтобы не подтолкнуть Ереван или Баку в "объятия" Запада. Но Кремль готов к любому развитию событий. Такую точку зрения высказал бывший посол Израиля в РФ Цви Маген.

По его мнению, конфликт в НКР только на первый взгляд региональный – между экс-советскими республиками, а на самом деле там завязан клубок интересов. В событиях на этой кавказской точке хотят участвовать очень "крутые игроки".

"Не забывайте хотя незримое, но присутствие Запада в этом клубке. Потому что очень осторожно продвигается весь процесс ввиду того, что если (президент РФ Владимир) Путин "кинет" Армению, то она упадет в объятия Запада, а этого нельзя допустить. То же самое можно сказать и по Азербайджану. Я не говорю уже о про Турцию и других", – заявил в эфире интернет-канала Iton TV израильтянин.

Он считает, что весь Кавказ в той или иной степени потенциально смотрит в сторону Запада. Он напомнил про военный "поход" России в 2008 г., итогом которого стало признание Южной Осетии и Абхазии. И все это якобы из-за планов Грузии стать членом НАТО, однако Москва готова практически на все, даже на конфликт, чтобы этого не допустить, утверждает Маген, долгое время до дипломатической службы работавший в управлении разведки израильского генштаба.

По его словам, ровно такую же картину происходящего можно наблюдать на Украине.

"Поэтому, разруливая этот конфликт, якобы локальный, у России перед глазами именно это возможное развитие событий, которое она не хочет допустить и, по-моему, не допустит", – подчеркнул Маген.

В субботу, 31 октября, премьер Армении Никол Пашинян обратился к Путину с просьбой о помощи в обеспечении безопасности страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев счел этот шаг Еревана признанием своего поражения в войне за Карабах.

