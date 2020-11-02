Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
Главная / Политика

Россия поставит заслон НАТО на Кавказе - эксперт

02 ноября 2020, 19:05  •  177 • Политика
Фото: AP/TASS
Конфликт в Карабахе только на первый взгляд кажется локальным
Россия сделает все, чтобы не допустить НАТО на Кавказ, поэтому в ситуации вокруг Нагорного Карабаха Москва открыто не выступает ни за одну из сторон, чтобы не подтолкнуть Ереван или Баку в "объятия" Запада. Но Кремль готов к любому развитию событий. Такую точку зрения высказал бывший посол Израиля в РФ Цви Маген.
По его мнению, конфликт в НКР только на первый взгляд региональный – между экс-советскими республиками, а на самом деле там завязан клубок интересов. В событиях на этой кавказской точке хотят участвовать очень "крутые игроки".
"Не забывайте хотя незримое, но присутствие Запада в этом клубке. Потому что очень осторожно продвигается весь процесс ввиду того, что если (президент РФ Владимир) Путин "кинет" Армению, то она упадет в объятия Запада, а этого нельзя допустить. То же самое можно сказать и по Азербайджану. Я не говорю уже о про Турцию и других", – заявил в эфире интернет-канала Iton TV израильтянин.
Он считает, что весь Кавказ в той или иной степени потенциально смотрит в сторону Запада. Он напомнил про военный "поход" России в 2008 г., итогом которого стало признание Южной Осетии и Абхазии. И все это якобы из-за планов Грузии стать членом НАТО, однако Москва готова практически на все, даже на конфликт, чтобы этого не допустить, утверждает Маген, долгое время до дипломатической службы работавший в управлении разведки израильского генштаба.
По его словам, ровно такую же картину происходящего можно наблюдать на Украине.
"Поэтому, разруливая этот конфликт, якобы локальный, у России перед глазами именно это возможное развитие событий, которое она не хочет допустить и, по-моему, не допустит", – подчеркнул Маген.
В субботу, 31 октября, премьер Армении Никол Пашинян обратился к Путину с просьбой о помощи в обеспечении безопасности страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев счел этот шаг Еревана признанием своего поражения в войне за Карабах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



177
Источник
Похожие новости
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией турецкую угрозу
02 ноября 2020, 12:40
Первые итоги выборов в Молдавии: Додон ушёл в отрыв
02 ноября 2020, 14:30
Алиев указал место России в карабахском конфликте
02 ноября 2020, 03:30
Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звонку Эрдогану?
02 ноября 2020, 09:00
"Российские пограничники убиты": Азербайджан начал информационную войну
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2020, 21:10
Конец войны - "политическое самоубийство" для Алиева: Вскрылось второе дно переговоров по Карабаху
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
30 октября 2020, 16:50
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
29 октября 2020, 23:25
Слабое место Эрдогана нашлось в Сирии, и Путин его нащупал: "Какой же ты султан?"
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
01 ноября 2020, 02:45
Греф - часть будущей глобальной войны: О попытке бунта говорят "ОколоКремля"
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.