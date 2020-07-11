Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премьера

Россия поставила ультиматум Украине. Киев обязан официально подтвердить либо опровергнуть заявления, сделанные украинским вице-премьером Алексеем Резниковым, о неактуальности Минских соглашений по Донбассу. В противном случае это будет воспринято как официальный отказ Украины от всех договорённостей и от переговоров по Донбассу. С таким заявлением выступил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Речь идёт о недавнем выступлении вице-премьера Украины Алексея Резникова на украинском телевидении. В ответ на вопрос о статусе Минских соглашений украинский политик заявил, что договорённости более неактуальны, так как сроки их исполнения давно истекли.

Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, - заявил Дмитрий Козак.

Он добавил, что также это означает, что Украина выходит из минского и "нормандского" форматов переговоров. Также это значит, что украинский президент Владимир Зеленский должен дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике Парижского саммита 9 декабря 2019 года.