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Россия поставила Украине шесть условий: Киевское СМИ представило список
11 марта 2022, 01:50 • 54 • Политика
Политолог Руслан Осташко показал, что публикуют СМИ Украины об условиях прекращения спецоперации.
Политолог Руслан Осташко сообщил о том, что украинское издание "Зеркало недели" опубликовало условия России, выполнение которых повлечёт окончание спецоперации на Украине. По данным газеты, Россия выдвинула Украине шесть требований.
Первым пунктом является отказ Украины от вступления в НАТО и нейтральный статус страны. Гарантом её безопасности готова быть Россия.
Вторым условием является придание русскому языку статуса второго государственного, а также отмена всех языковых ограничений.
Третий и четвёртый пункты - обязательное признание Украиной независимости ЛНР и ДНР в границах областей, а также суверенитета России над Крымом.
Пятым пунктом является необходимость денацификации и запрета на деятельность ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов.
Ещё одним пунктом является демилитаризация Украины: полный отказ от наступательного вооружения.
- отмечает Руслан Осташко.
Россия с 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Россия добивается от Украины признания ДНР и ЛНР, принадлежности Крыма России, а также гарантий безопасности и нейтралитета.
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