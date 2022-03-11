Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Днепропетровские десантники отказываются идти на помощь Киевскому режиму
Главная / Политика

Россия поставила Украине шесть условий: Киевское СМИ представило список

11 марта 2022, 01:50  •  54 • Политика
Политолог Руслан Осташко показал, что публикуют СМИ Украины об условиях прекращения спецоперации.
Политолог Руслан Осташко сообщил о том, что украинское издание "Зеркало недели" опубликовало условия России, выполнение которых повлечёт окончание спецоперации на Украине. По данным газеты, Россия выдвинула Украине шесть требований.
Первым пунктом является отказ Украины от вступления в НАТО и нейтральный статус страны. Гарантом её безопасности готова быть Россия.
Вторым условием является придание русскому языку статуса второго государственного, а также отмена всех языковых ограничений.
Третий и четвёртый пункты - обязательное признание Украиной независимости ЛНР и ДНР в границах областей, а также суверенитета России над Крымом.
Пятым пунктом является необходимость денацификации и запрета на деятельность ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов.
Ещё одним пунктом является демилитаризация Украины: полный отказ от наступательного вооружения.
Скорее всего, информация "слита" кем-то из членов переговорной делегации со стороны Украины. Всё перечисленное очень похоже на правду,
- отмечает Руслан Осташко.
Россия с 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Россия добивается от Украины признания ДНР и ЛНР, принадлежности Крыма России, а также гарантий безопасности и нейтралитета.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


54
Источник
Похожие новости
10 марта 2022, 21:40
Россия пойдёт до конца. Лавров припёр Кулебу к стенке и изобличил как лжеца
10 марта 2022, 21:40
Россия приостанавливает экспорт зерна в ЕАЭС: Названо единственное исключение
10 марта 2022, 21:40
Американец взмолился из-за цен на бензин: "Россия, помоги"
10 марта 2022, 21:40
США не будут воевать за Украину, даже если там применят неконвенциональное оружие - Белый дом
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
10 марта 2022, 19:55
Лавров встретился с главами МИД Азербайджана и Армении. Обсудили снижение напряжённости в Закавказье
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2022, 21:40
Россия приостанавливает экспорт зерна в ЕАЭС: Названо единственное исключение
10 марта 2022, 21:40
Американец взмолился из-за цен на бензин: "Россия, помоги"
10 марта 2022, 21:40
США не будут воевать за Украину, даже если там применят неконвенциональное оружие - Б...
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бо...
11 марта 2022, 00:05
Псаки поставил в тупик вопрос о санкциях против России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2022, 01:30
О плане Киева на случай убийства Зеленского проговорились в Госдепе
06 марта 2022, 10:20
"В итоге будет три государства": Баширов дал краткий прогноз по Украине
08 марта 2022, 14:50
Зеленский сам сдал неонацистов. Какие ещё нужны доказательства?
05 марта 2022, 13:55
Украинские военные в отчаянии: Киев перешёл к тактике "выжженной земли"
06 марта 2022, 12:40
Такого ещё не было: Байден выдвинул беспрецедентное обвинение Путину
05 марта 2022, 19:45
Схваченный боевик нацбата «Айдар» сдал преступные планы нацистов
06 марта 2022, 06:50
Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.