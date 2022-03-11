Россия поставила Украине шесть условий: Киевское СМИ представило список

Политолог Руслан Осташко показал, что публикуют СМИ Украины об условиях прекращения спецоперации.

Политолог Руслан Осташко сообщил о том, что украинское издание "Зеркало недели" опубликовало условия России, выполнение которых повлечёт окончание спецоперации на Украине. По данным газеты, Россия выдвинула Украине шесть требований.

Первым пунктом является отказ Украины от вступления в НАТО и нейтральный статус страны. Гарантом её безопасности готова быть Россия.

Вторым условием является придание русскому языку статуса второго государственного, а также отмена всех языковых ограничений.

Третий и четвёртый пункты - обязательное признание Украиной независимости ЛНР и ДНР в границах областей, а также суверенитета России над Крымом.

Пятым пунктом является необходимость денацификации и запрета на деятельность ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов.

Ещё одним пунктом является демилитаризация Украины: полный отказ от наступательного вооружения.

Скорее всего, информация "слита" кем-то из членов переговорной делегации со стороны Украины. Всё перечисленное очень похоже на правду,

- отмечает Руслан Осташко.

Россия с 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Россия добивается от Украины признания ДНР и ЛНР, принадлежности Крыма России, а также гарантий безопасности и нейтралитета.