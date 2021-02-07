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Россия поставила США в щекотливое положение с помощью C-400

07 февраля 2021, 14:05  •  495 • Политика
Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон не сможет ввести санкции против партнера Москвы
США недовольны тем, что Индия решила купить у России С-400. Вашингтон даже грозился санкциями против Дели в случае сделки. Однако американские эксперты пришли к выводу, что никаких рестрикций не будет.
Издание Forbes полагает, что США закроют глаза на собственный закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" ради Индии. Хотя Турция поплатилась за покупку у РФ тех же самых зенитных ракетных систем большой дальности. Из-за этого американцы оказались в щекотливой ситуации.
Ведь Индия не испугалась угроз США об ограничительных мерах. В Дели заявили, что никто не смеет им указывать, что и у кого приобретать. Более того, в Индии заявили о том, что лучшего оружия, чем С-400, в своей области нет. Авторы издания пишут, что после такого дерзкого ответа США уж точно должны были покарать Индию. Однако этого не произойдет. Иначе, отмечают журналисты, страна еще больше начнет подружится с Россией, что совсем не на руку США. К тому же, Вашингтон может потерять союзника против Пекина.
Военный аналитик Руслан Пухов прокомментировал статью изданию "МК". По его словам, действительно США вряд ли решаться разозлить Индию. Некоторое время между Москвой и Дели были проблемы – первая боялась совершать сделки в долларах, чтобы не попасть под санкции Америки. Однако теперь, по словам Пухова, этот вопрос решен, и Индия получит и сотрудничество с РФ, и отсутствие рестрикций.

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