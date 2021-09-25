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Россия поставила дипломатический ультиматум США

25 сентября 2021, 12:45  •  291 • Политика
Россия поставила условием выдачи визы замгоссекретарю США Виктории Нуланд выдачу визы дипломату МИД.
Россия потребовала от США снятия ограничений для ряда дипломатов в обмен на выдачу виза заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд.
Как стало известно "Коммерсанту", в обмен на визу для Нуланд в МИД России потребовали от США выдать визу специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константину Воронцову.
Известно, что Нуланд должна прибыть в Москву для переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Дипломаты должны на переговорах обсудить тему Украины.

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