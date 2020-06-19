Россия после Путина: Вячеслав Володин искусно ответил на вопрос о преемнике президента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью, данном "Газете.ру", высказался в том числе о "России после Путина" - периоде, когда президент России Владимир Путин оставит пост. Володин отметил, что Путин заложил систему развития России, которая будет работать в долгосрочной перспективе. И следующий президент России, как считает Володин, будет опираться именно на эту систему.

"Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин", - подчеркнул Володин.

Расшифровывая сказанное, он ещё раз пояснил: именно путинские лекала будут работать и после ухода с должности действующего президента. Что касается личности будущего лидера России, Вячеслав Володин лишь отметил: "Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал".

Имя вероятного преемника Володин не назвал.