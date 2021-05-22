Россия послала Турции сигнал

Не надо спекуляций вокруг «крымско-татарского вопроса»!

Если спекуляции Анкары по поводу «притеснений» татар в Крыму продолжатся, Москва будет вынуждена уделить внимание этно-религиозным проблемам внутри Турции. Такое предупреждение сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время еженедельного брифинга, комментируя тенденциозное заявление МИД Турции по случаю 77-й годовщины депортации крымских татар.

«Считаем, что Турция должна сама решать собственные вопросы, исходя из своих обязательств. Но если такая риторика будет продолжаться, нам тоже придется обращать внимание на подобные проблемы в Турции. Нам бы не хотелось этого делать, поэтому надеюсь, что МИД Турции нас сегодня услышит»,

– предостерегла российский дипломат. И добавила, что «для турецких политиков давно наступило время отказаться от использования этнического фактора как инструмента геополитической игры, наносящей ущерб прежде всего интересам этнических групп».

Речь шла о высказывании официального представителя МИД Турции Танжу Билгича от 18 мая. «Турция и через 77 лет после депортации продолжит поддерживать своих братьев для исправления тяжелого положения крымских татар, которые продолжают бороться с трудностями, порожденными аннексией Крыма, сохранения их национальной идентичности, обеспечения их благополучия и процветания», – заявил турецкий дипломат.

Эти слова М. Захарова охарактеризовала как «политизированные и конфронтационные», выразив сожаление регулярными попытками Анкары «использовать тенденциозное толкование исторических событий в деструктивных целях и в угоду собственным политическим амбициям». При этом роль турецкого государства как защитника прав родственных национальных меньшинств была названа «сомнительной», учитывая тот факт, что в Турции «существуют собственные неразрешенные проблемы, имеющие этническую, языковую и религиозную окраску».

С 1990-х годов Турция систематически использовала крымских татар в своих политических целях. Из документов Службы безопасности Украины следует, что запрещённая в РФ националистическая организация «Меджлис крымскотатарского народа»* и её основатель Мустафа Джемилев действовали в интересах Турции, получали от неё скрытое финансирование, а также сотрудничали с турецкой разведслужбой MIT через крымское представительство TIKA – Турецкого агентства по сотрудничеству и координации.

Анкара стремится, чтобы крымско-татарская тема не сходила с повестки дня, рассчитывая использовать её как рычаг давления на Россию по широкому кругу вопросов – от цены на газ и туризма до Сирии и Нагорного Карабаха. Демонстрация показной заботы турецкого государства о крымских татарах обращена и на внутреннюю аудиторию – численность крымско-татарской диаспоры в Турции оценивается в несколько миллионов человек.