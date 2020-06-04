Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распа...
Главная / Политика

Россия попросила США отпустить ее граждан из тюрем

04 июня 2020, 17:55  •  89 • Политика
Фото: Ingo Schulz/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Некоторым заключенным отказывают в медицинской помощи
Российское посольство в США обеспокоено состоянием здоровья российских граждан, находящихся в американских тюрьмах. Посол Анатолий Антонов просит отпустить заключенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
В качестве примера дипломат приводит российского летчика Константина Ярошенко, осужденного на 20 лет тюремного срока в 2010 году. Посол указывает, что заключенному не оказывается должная медицинская помощь.
"Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств", – записано на странице ведомства в социальной сети.
Антонов отметил, что по этому вопросу они отправляли письма, и сам Ярошенко писал жалобы на имя руководства тюрьмы. Однако все прошения остались без ответа.
Из-за этого российское посольство в США решило направить жалобу напрямую в Госдепартамент, призывая оказать медпомощь российскому летчику в срочном порядке.
Посол также обеспокоен состоянием находящихся в американских тюрьмах граждан РФ, страдающих серьезными заболеваниями. Указывая, что "настало время решительных действий", Антонов попросил освободить россиян из заключения.
Ранее посол нашей страны обращался с подобным прошением в начале мая. Сейчас в ряде американских тюрем часть заключенных стали освобождать раньше срока.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
Норильский поток: почему красноярские власти молчали о разливе нефтепродуктов
04 июня 2020, 09:55
МВФ поставил перед Украиной невыполнимые условия
04 июня 2020, 11:55
Собянин начал войну элит? Мишустин дал жёсткий ответ
04 июня 2020, 13:55
Автор санкций против Nord Stream 2 подготовил "сокрушительный" удар. Ответ получил в трёх буквах
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше...
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
30 мая 2020, 16:55
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
30 мая 2020, 21:55
"В субботу. Неожиданно": Путин удивил своей внезапностью кремлёвский пул
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.