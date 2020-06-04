|
Россия попросила США отпустить ее граждан из тюрем
04 июня 2020, 17:55 • 89 • Политика
Некоторым заключенным отказывают в медицинской помощи
Российское посольство в США обеспокоено состоянием здоровья российских граждан, находящихся в американских тюрьмах. Посол Анатолий Антонов просит отпустить заключенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
В качестве примера дипломат приводит российского летчика Константина Ярошенко, осужденного на 20 лет тюремного срока в 2010 году. Посол указывает, что заключенному не оказывается должная медицинская помощь.
"Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств", – записано на странице ведомства в социальной сети.
Антонов отметил, что по этому вопросу они отправляли письма, и сам Ярошенко писал жалобы на имя руководства тюрьмы. Однако все прошения остались без ответа.
Из-за этого российское посольство в США решило направить жалобу напрямую в Госдепартамент, призывая оказать медпомощь российскому летчику в срочном порядке.
Посол также обеспокоен состоянием находящихся в американских тюрьмах граждан РФ, страдающих серьезными заболеваниями. Указывая, что "настало время решительных действий", Антонов попросил освободить россиян из заключения.
Ранее посол нашей страны обращался с подобным прошением в начале мая. Сейчас в ряде американских тюрем часть заключенных стали освобождать раньше срока.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2020, 23:55
|
02 июня 2020, 10:55
|
30 мая 2020, 16:55
|
04 июня 2020, 00:55
|
29 мая 2020, 01:55
|
02 июня 2020, 02:55
|
30 мая 2020, 21:55