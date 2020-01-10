Россия попросила Абхазию найти "рамки правового поля"

Российская сторона рассчитывает на скорейшую стабилизацию политической обстановки в Абхазии "в рамках правового поля". Об этом заявили в МИД России.

"Расцениваем произошедшие события в этой стране как её внутреннее дело", - указано в заявлении ведомства.

В четверг, 9 января, в Сухуме состоялась крупная акция протеста, в ходе которой митингующие предприняли попытку захвата здания администрации президента Абхазии.

Напомним, по итогам второго тура выборов победу одержал действующий глава государства Рауль Хаджимба, который набрал более 47% голосов. Это не устроило оппозицию, которая считает, что победитель должен набрать более 50% голосов.

Впрочем, озвучивалась и альтернативная версия. Организаторы акции утверждали, что митинг связан с делом о перестрелке в ноябре 2019 года, в которой погибло три человека. Одним из подозреваемых в преступлении якобы является сотрудник офиса главы государства. Среди убитых оказались вор в законе Астамур Шамба и криминальный авторитет Алхас Авидзба.

В итоге конфликт привёл к тому, что парламент Абхазии призвал Рауля Хаджимбу покинуть пост главы государства, однако тот отказался, согласившись на переговоры с оппозицией. Обе стороны сейчас работают над мирным соглашением.