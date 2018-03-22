Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина потеряла суверенитет: Депутат Рады разложил по полочкам последствия разр...
В Facebook не теряют надежду найти "русский след" в скандале с Cambrid...
Тест на лояльность: сможет ли Тереза Мэй убедить страны ЕС выслать российских ди...
Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту снять с Савченко депутатскую непр...
Главная / В мире

Россия попробует применить идеи чучхе в образовании и сельском хозяйстве

22 марта 2018, 14:54  •  59 • В мире
Россия и КНДР подписали протокол о взаимодействии в транспорте, науке, образовании и сельском хозяйстве.
Сегодня Россия и Северная Корея подписали протокол, согласно которому двустороннее взаимодействие будет регламентировано. Так, речь идет о сотрудничестве в сферах транспорта, науки, образования и других отраслях. Об этом сообщают в пресс-службе посольства России в Пхеньяне.
"По итогам двух дней напряжённой работы с корейскими коллегами подписан итоговый протокол, - говорится в сообщении российского дипведомства. - Документ регламентирует двустороннее взаимодействие в области транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, науки, образования".
Как отмечают пользователи в соцсетях, "России, возможно, есть чему поучиться у КНДР".
"Например, использовать идеи чучхе в сельском хозяйстве", - предположили пользователи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
21 марта 2018, 16:09
Японские узоры подсказали ученым, как создать "волшебный" кристалл
22 марта 2018, 14:54
"Пусть следит": В Нидерландах поддержали закон о "Большом брате"
22 марта 2018, 01:39
Операция «Фруктовый сад»: зачем Израиль признался в нанесении авиаудара по Сирии

Загрузка...
21 марта 2018, 16:09
Меланья Трамп устроила пиар на детях, пообещав спасти всех от интернет-травли
21 марта 2018, 19:24
Минобороны России обвинило перебежчика и автора книги о "Новичке" в пособничестве терроризму
22 марта 2018, 14:54
"Не надо нам здесь указывать": Китай пригрозил США ответом на непомерное давление
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 марта 2018, 19:24
Вместе с Британией Евросоюз покинет ещё одна страна
15 марта 2018, 13:54
Почему Англия до истерики боится российского расследования её обвинений
19 марта 2018, 21:54
Очень хочу остаться: Медведев посылает Путину "невербальные" сигналы
19 марта 2018, 21:54
Томаты "Новичок", Борис Джонсон - "Дурачок": Соцсети нашли "неопровержимые доказательства" вины России
21 марта 2018, 09:39
«Джавелин» - это полбеды. MMP - вот новая головная боль для российской оборонки
21 марта 2018, 12:54
"Когда будете опускать железный занавес, не прищемите что-нибудь" - знаковые цитаты Сергея Лаврова
18 марта 2018, 00:24
«Когда горят танки ВСУ, остается лишь одно — угрожать России»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.