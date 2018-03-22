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Россия попробует применить идеи чучхе в образовании и сельском хозяйстве
22 марта 2018, 14:54 • 59 • В мире
Россия и КНДР подписали протокол о взаимодействии в транспорте, науке, образовании и сельском хозяйстве.
Сегодня Россия и Северная Корея подписали протокол, согласно которому двустороннее взаимодействие будет регламентировано. Так, речь идет о сотрудничестве в сферах транспорта, науки, образования и других отраслях. Об этом сообщают в пресс-службе посольства России в Пхеньяне.
Как отмечают пользователи в соцсетях, "России, возможно, есть чему поучиться у КНДР".
"Например, использовать идеи чучхе в сельском хозяйстве", - предположили пользователи.
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