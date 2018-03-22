Россия попробует применить идеи чучхе в образовании и сельском хозяйстве

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Россия и КНДР подписали протокол о взаимодействии в транспорте, науке, образовании и сельском хозяйстве.

Сегодня Россия и Северная Корея подписали протокол, согласно которому двустороннее взаимодействие будет регламентировано. Так, речь идет о сотрудничестве в сферах транспорта, науки, образования и других отраслях. Об этом сообщают в пресс-службе посольства России в Пхеньяне.

"По итогам двух дней напряжённой работы с корейскими коллегами подписан итоговый протокол, - говорится в сообщении российского дипведомства. - Документ регламентирует двустороннее взаимодействие в области транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, науки, образования".

Как отмечают пользователи в соцсетях, "России, возможно, есть чему поучиться у КНДР".

"Например, использовать идеи чучхе в сельском хозяйстве", - предположили пользователи.