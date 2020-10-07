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Россия попала в тройку угроз безопасности США
07 октября 2020, 11:25 • 79 • Политика
За океаном составили список "посягающих" на них стран
Россия попала в тройку главных национальных угроз США. Это произошло с легкой руки американского Министерства внутренней безопасности.
Согласно оценке ведомства, наша страна вместе с Китаем и Ираном вмешивается в выборы президента Штатов и оказывает влияние на обстановку, связанную с COVID-19. Указанные государства способны нарушить работу системы голосования, дурно повлиять на отношение американцев к властям и повысить социальную напряженность.
Для этого у Москвы есть самые передовые кибервозможности. И путем шпионажа в Сети она может получить экономическую, политическую и информацию, касающуюся нацбезопасности, сказано в докладе министерства, пишет РИА ФАН.
Киберугрозы США в остаются острыми и, вероятно, будут расти. Также "пандемия коронавируса создает новые возможности для экономических конкурентов Соединенных Штатов по эксплуатации американского народа". При этом "Китай, Россия и Иран могут стремиться использовать свои кибервозможности "для компрометации" американской власти, записано в документе.
Ранее стало известно о предложении Кремля Белому дому. В Москве призвали Вашингтон взаимно отказаться от хакерских атак.
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