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Россия попала в топ-5 стран по тратам на оборону

27 апреля 2020, 11:35  •  70 • В России

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, из которого следует, что Россия по итогам военных трат в 2019 году вновь оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону.

Теперь первая пятерка выглядит так:

1. США - $732 млрд.

2. Китай - $261 млрд.

3. Индия — $71,1 млрд.

4. Россия - $65 млрд.

5. Саудовская Аравия - $63 млрд.

Саудиты “пропустили Россию вперед”, сократив военные расходы почти на 16% (в предыдущие годы они накупили много иностранной военной техники и потому решили “притормозить”).

А вот военные расходы России в 2017-2018 годах снижались до $61,4 млрд, что и поставило нашу страну на шестую строку в мировом «оборонном» рейтинге. Кстати, Россия впервые с 2006 года не оказалась в пятерке государств, тратящих больше всех на военные нужды.

Так за счет чего же мы рванули вперед в 2019 году? За счет увеличения военных расходов на 4,5% (или на 3,9% ВВП).

А вот тут я уже слышу возмущенные голоса: «Это что же? Пушки вместо масла? Государство тратит горы денег на какие-то военные железяки, в то время, когда экономика страны хромает на обе ноги?». Стоп, стоп! Давайте разберемся.

Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ во время учений после прыжка с парашютом с высоты 10 тыс.м в Арктике, апрель 2020 г. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Во-первых, Россия имеет пятую по численности армию в мире (1 млн. 13 тыс. человек), которая основательно реформируется и перевооружается, приобретая новейшие (и очень недешевые!) системы. Или нам прикажете стоять в «обозе» военно-технического прогресса?

Во-вторых, группировка НАТО на нашем направлении по некоторым видам вооружений уже превосходит российскую в 5-6 раз и продолжает наращиваться. А это требует от России парирования угроз, - что тоже делается не бесплатно.

В-третьих, ситуация вынуждает Россию укреплять свои военные позиции не только на западе, но и на юге (продолжается корабельная и авиационная возня НАТО в Черном море возле Крыма), и на севере (прикрытие Арктики и Северного морского пути от «недоброжелателей»).

Ну и, наконец, четвертое: увеличение военных расходов России на 4,5% вовсе не значит, что все деньги пошли исключительно на танки и пушки, на самолеты и корабли, на ракеты и бомбы, что это касается только армии. Такие расходы идут и на обеспечение других силовых структур, где законом предусмотрена военная службы (а таких у нас больше, чем полдюжины). А вот тут наблюдается существенное увеличение трат на социальную поддержку военнослужащих и членов их семей. Это и повышение денежного довольствия и пенсий, это и увеличение строительства жилья и приобретение его по военной ипотеке, это и прибавка к сумме «квартирных» для тех, кто пока снимает жилье. К тому же в армии и других силовых ведомствах из года в год растет количество солдат и сержантов-контрактников, что тоже требует увеличения военных расходов. А государство тут раскошеливается ровно настолько, насколько это позволяет экономика и сколько требует его оборона от реальных и потенциальных угроз.

И пятое: давайте уже поймем и не будем забывать - «оборонка» это тоже часть экономики. Причем в России, как и в США, она всегда была одним из локомотивов научно-технического прогресса. Потому что мы не закупаем оружие на стороне, как это делает Саудовская Аравия или отчасти Индия. А вкладываем деньги в собственные разработки и производство (в том числе идущее на экспорт и приносящее доход). Это и заводы, и институты и испытательные полигоны, где работают многие тысячи наших граждан. Оставить их без работы? Мы это в 90-х годах уже проходили...

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