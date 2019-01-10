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Россия попала под «перекрёстный огонь» в гибридной войне с США

10 января 2019, 19:09  •  112 • В мире
Действующий норвежский министр обороны и отставной американский генерал обвинили Россию в агрессивности по отношению к Западу, сделав Путина ответственным за укрепление НАТО
Автор:
Латышев Сергей
Почти шесть тысяч километров и семь с половиной часов полёта на гражданском авиалайнере отделяют Нью-Дели от Осло. Существует также немалая дистанция между отставным американским генералом и экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом, напомнившем о себе на международной конференции в столице Индии, и действующим министром обороны Норвегии Франком Бакке-Йенсеном. Хотя разница в весовых категориях между супердержавой и вроде бы мирной европейской страной нивелирует это различие. Если ещё кто-то не догадался, что общего между Нью-Дели и Осло, Петреусом и Бакке-Йенсеном, подскажем: оттуда и ими были нанесены удары по России в ведущейся против неё Западом – прежде всего, США и Британией – сетевой гибридной войне.
«Откровения» Дэвида Петреуса
Выступая на конференции Raisina Dialogue-2019 в Нью-Дели, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО. Это, оказывается, Путин, по мнению отставного генерала, дал альянсу «новый повод жить» и заодно позволил США остаться опорой для многих стран по всему миру, обеспокоенных своей безопасностью.
Отвечая на вопрос из зала, будут ли США сопротивляться происходящим в мире геополитическим переменам, Петреус заверил, что да, призвав следить за воинственными твитами президента Дональда Трампа (вот он, идеальный шутник эпохи постмодерна), которого экс-глава ЦРУ назвал руководителем «всё ещё великой мировой сверхдержавы». По словам Петреуса, администрация Трампа не только продолжает развивать планы своих предшественников по переброске американских войск и техники в Европу, но и занимается реформированием НАТО. В качестве примера он привёл новую структуру командования альянса, введённую в 2018 году, которая, как ожидается, сделает западный военный блок более подвижной и управляемой структурой.
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус как пример: в гибридной войне против России место найдётся каждому. Фото: www.globallookpress.com
Предлог? «Агрессивность» России, которая тратит на военные нужды в четыре раза меньше, чем совокупно страны ЕС, почти все из которых входят в НАТО, и примерно в десять раз меньше, чем сами США.
Поскольку сетевые и гибридные войны ведутся непрерывно, до полного сокрушения противника, желательно даже без применения военной силы, не будем удивляться, что эстафету Петреуса на информационном поле подхватил действующий министр обороны страны, которая считается в мире одной из самых миролюбивых.

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