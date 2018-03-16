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Россия пообещала, что за дипломатов Мэй придется ответить и перед Москвой, и перед своими людьми
16 марта 2018, 15:54 • 99 • Политика
Посол России в Лондоне Александр Яковенко рассказал о предстоящих шагах Москвы в ответ на высылку дипломатов из Великобритании.
Москва не оставит без ответа действия властей Соединенного Королевства, предпринятые в связи с делом отравленного перебежчика Сергея Скрипаля. С таким заявлением выступил сегодня посол России в Великобритании Александр Яковенко.
Он предупредил, что Лондону еще предстоит ощутить на себе "мощнейшее давление" российских ответных мер. Голословные обвинения в адрес России обернутся для Великобритании самыми неприятными последствиями.
Более того, внешнеполитические осложнения не единственное, чего следует опасаться правительству Ее Величества. Лондону придется ответить за добровольное разрушение своих дипломатических отношений с Москвой, заявил Яковенко. В том числе и перед своими собственными людьми - "перед своим общественным мнением".
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