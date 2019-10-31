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Россия понадеялась на обеспечение Зеленским разведения сил в Золотом
31 октября 2019, 20:24 • 83 • Политика
Россия надеется, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение своих приказов по разведению сил в Золотом. Об этом заявил в четверг, 31 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, сообщает ТАСС.
Лавров отметил, что разведение сил и средств в Станице Луганской состоялось, хотя это было «не сразу и непросто».
«Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов», — сказал Лавров.
Также глава МИД сообщил, что Москва стремится достичь разведения по всей линии соприкосновения на востоке Украины, а также избавиться от нарушений режима прекращения огня.
Ранее, 31 октября, Зеленский заявил, что разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе должно начаться 4 ноября.
29 октября у линии соприкосновения в Донбассе в селе Золотое в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) начался отвод сил, предусмотренный Минскими соглашениями. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что отвод сил начался в 13:00 по местному времени (совпадает с мск). В знак готовности стороны запустили сигнальные ракеты.
1 октября контактная группа по Донбассу в Минске подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса. Была согласована и дата отвода сил. Однако разведение неоднократно срывалось, в чем самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев.
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