Россия поможет Сирии вернуть свет и тепло

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Министры энергетики двух стран подписали сегодня дорожную карту, обозревающую перспективы сотрудничества по части послевоенного восстановления имеющихся в Сирии электростанций и других инфраструктурных объектов.

Россия поможет Сирии восстановиться после долгих лет разрушительной гражданской войны и вторжения сил международного терроризма. Сегодня между Москвой и Дамаском была согласована дорожная карта предстоящего сотрудничества в области электроэнергии и энергетики.

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Под документом поставили свои подписи министр энергетики России Александр Новак и министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухейр Харбутли. Дорожная карта распространяется как на 2018 год, так и на более отдаленную перспективу.

В числе прочего в ней оговорены нюансы и перспективы совместного строительства новых энергообъектов в Сирийской Арабской Республике. Также определены условия поэтапного восстановления имеющихся у страны электромощностей.

"Дорожная карта предусматривает поэтапную реализацию стратегически важных проектов по восстановлению, модернизации, а также строительству новых энергообъектов на территории Сирии", - сообщается в официальном пресс-релизе, выпущенном в данной связи.