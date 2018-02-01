Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посольство РФ: США нарушают неприкосновенность российской дипсобственности
Сильный доллар Трампу не нужен. Что будет с рублем? (Романов Роман)
«На защите исторической правды»: сенат Польши запретил пропаганду идеологии укра...
В России выросло число желающих проголосовать на президентских выборах
Главная / Политика

Россия поможет Сирии вернуть свет и тепло

01 февраля 2018, 04:24  •  149 • Политика
Министры энергетики двух стран подписали сегодня дорожную карту, обозревающую перспективы сотрудничества по части послевоенного восстановления имеющихся в Сирии электростанций и других инфраструктурных объектов.
Россия поможет Сирии восстановиться после долгих лет разрушительной гражданской войны и вторжения сил международного терроризма. Сегодня между Москвой и Дамаском была согласована дорожная карта предстоящего сотрудничества в области электроэнергии и энергетики.
Читайте также
Конгресс в Сочи: Запад будет мстить Конгресс национального диалога Сирии стартовал в Сочи и стал самым важным международным событием последних дней. Впервые за долгое время Россия заявила о себе не только как о мощном военно-стратегическом игроке, но и как о подлинном миротворце, способном решать противоречия не оружием, а словом
Под документом поставили свои подписи министр энергетики России Александр Новак и министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухейр Харбутли. Дорожная карта распространяется как на 2018 год, так и на более отдаленную перспективу.
В числе прочего в ней оговорены нюансы и перспективы совместного строительства новых энергообъектов в Сирийской Арабской Республике. Также определены условия поэтапного восстановления имеющихся у страны электромощностей.
"Дорожная карта предусматривает поэтапную реализацию стратегически важных проектов по восстановлению, модернизации, а также строительству новых энергообъектов на территории Сирии", - сообщается в официальном пресс-релизе, выпущенном в данной связи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

149
Источник
Похожие новости
01 февраля 2018, 04:24
"Я был депутатом, когда ее брал": Премьер Дании нашел оригинальное оправдание взятке
01 февраля 2018, 10:54
В Конгрессе признали "кремлевский доклад" малозначимой отпиской
31 января 2018, 18:39
Захарова: Польша угрозами агитирует Европу за дорогой американский газ

31 января 2018, 13:24
Песков: США проявляют непредсказуемость, говоря о связи "кремлевского списка" и санкций
01 февраля 2018, 05:39
Посольство РФ: США нарушают неприкосновенность российской дипсобственности
31 января 2018, 18:39
Послание Владимира Путина Федеральному собранию запланировано на начало февраля
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 января 2018, 21:09
Американский журналист назвал Россию "грязным домом" и поплатился за это
27 января 2018, 04:09
В состав России вошёл новый регион? (Романов Роман)
30 января 2018, 03:39
Три кинжала в спину Украины за неделю (Руслан Осташко)
30 января 2018, 00:24
Пентагон негодует: Российский истребитель отпугнул самолет-разведчик США над Черным морем
27 января 2018, 02:40
Встреча с Трaмпoм, польский прорыв и проч
27 января 2018, 00:54
Трамп предпочел Руанду Украине: Встреча с Порошенко не состоялась
31 января 2018, 08:54
"Вы какого хера рожаете детей?" - Глава Заволжска поговорил с девушкой сиротой (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.