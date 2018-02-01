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Россия поможет Сирии вернуть свет и тепло
01 февраля 2018, 04:24 • 149 • Политика
Министры энергетики двух стран подписали сегодня дорожную карту, обозревающую перспективы сотрудничества по части послевоенного восстановления имеющихся в Сирии электростанций и других инфраструктурных объектов.
Россия поможет Сирии восстановиться после долгих лет разрушительной гражданской войны и вторжения сил международного терроризма. Сегодня между Москвой и Дамаском была согласована дорожная карта предстоящего сотрудничества в области электроэнергии и энергетики.
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Под документом поставили свои подписи министр энергетики России Александр Новак и министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухейр Харбутли. Дорожная карта распространяется как на 2018 год, так и на более отдаленную перспективу.
В числе прочего в ней оговорены нюансы и перспективы совместного строительства новых энергообъектов в Сирийской Арабской Республике. Также определены условия поэтапного восстановления имеющихся у страны электромощностей.
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