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Россия поможет Сирии уничтожить оставшихся в Идлибе боевиков - Путин на саммите в Стамбуле

27 октября 2018, 21:24  •  88 • Политика
Путин заявил о готовности России к новой военной операции в сирийском Идлибе.
Россия поможет Сирии в уничтожении боевиков в провинции Идлиб, если те продолжат совершать вооруженные провокации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле.
Путин подчеркнул, что несмотря на то, что уровень насилия в сирийской провинции Идлиб был существенно снижен, ликвидация всех скопившихся там боевиков и радикалов остаётся первостепенной задачей. Президент России выразил надежду, что Турция, которая отвечает за зону деэскалации в Идлибе, сможет обеспечить скорейший вывод всех представителей «оппозиции» и подконтрольных вооружённых формирований.
Российский лидер добавил, что все участники саммита сошлись на том, что долгосрочного мира и стабильности в Сирии можно добиться исключительно политико-дипломатическим путём.
«Все участники встречи согласны в главном - добиться долгосрочной стабильности в Сирии можно исключительно политико-дипломатическими средствами», - сказал Путин на пресс-конференции.

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