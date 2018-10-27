|
Россия поможет Сирии уничтожить оставшихся в Идлибе боевиков - Путин на саммите в Стамбуле
27 октября 2018, 21:24 • 88 • Политика
Путин заявил о готовности России к новой военной операции в сирийском Идлибе.
Россия поможет Сирии в уничтожении боевиков в провинции Идлиб, если те продолжат совершать вооруженные провокации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле.
Путин подчеркнул, что несмотря на то, что уровень насилия в сирийской провинции Идлиб был существенно снижен, ликвидация всех скопившихся там боевиков и радикалов остаётся первостепенной задачей. Президент России выразил надежду, что Турция, которая отвечает за зону деэскалации в Идлибе, сможет обеспечить скорейший вывод всех представителей «оппозиции» и подконтрольных вооружённых формирований.
Российский лидер добавил, что все участники саммита сошлись на том, что долгосрочного мира и стабильности в Сирии можно добиться исключительно политико-дипломатическим путём.
Подпишитесь на нас
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
25 октября 2018, 04:24
|
20 октября 2018, 23:39
|
24 октября 2018, 08:54
|
27 октября 2018, 01:54
|
22 октября 2018, 04:54
|
23 октября 2018, 03:40
|
22 октября 2018, 03:28