Россия поможет Сирии уничтожить оставшихся в Идлибе боевиков - Путин на саммите в Стамбуле

Путин заявил о готовности России к новой военной операции в сирийском Идлибе.

Россия поможет Сирии в уничтожении боевиков в провинции Идлиб, если те продолжат совершать вооруженные провокации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле.

Путин подчеркнул, что несмотря на то, что уровень насилия в сирийской провинции Идлиб был существенно снижен, ликвидация всех скопившихся там боевиков и радикалов остаётся первостепенной задачей. Президент России выразил надежду, что Турция, которая отвечает за зону деэскалации в Идлибе, сможет обеспечить скорейший вывод всех представителей «оппозиции» и подконтрольных вооружённых формирований.

Российский лидер добавил, что все участники саммита сошлись на том, что долгосрочного мира и стабильности в Сирии можно добиться исключительно политико-дипломатическим путём.