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Россия поможет: На Украине "решили" проблему разрушенного Донбасса
03 июля 2020, 11:00 • 195 • Политика
На Украине по-своему "решили" проблему разрушенного войной Донбасса. По словам первого президента Украины Леонида Кравчука, регион вернётся под контроль Киева, а помогать в восстановлении будет Россия.
Напомним, по словам экс-депутата Рады Евгения Мураева, именно возвращения Донбасса в состав Украины и боятся в Киеве. Об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ". Главными причинами такого страха являются следующие вопросы: в случае возвращения территории под свой контроль Киеву придётся выплачивать пенсии жителям региона; придётся искать деньги на восстановление всей той инфраструктуры, которая была разрушена за время войны; также придётся разбираться, кто "герой", а кто "преступник", и судить последних.
В свою очередь Кравчук заявил о том, что украинские власти знают о том, что нужны деньги на восстановление Донбасса.
"Но даже в мыслях не допускаем, что нам не нужен Донбасс", - отметил он.
При этом Кравчук объяснил "простую" схему Киева - помогать в восстановлении, по его словам, будет Россия.
"Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории", - сказал он в беседе с порталом "НСН".
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