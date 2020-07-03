Россия поможет: На Украине "решили" проблему разрушенного Донбасса

Напомним, по словам экс-депутата Рады Евгения Мураева, именно возвращения Донбасса в состав Украины и боятся в Киеве. Об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ". Главными причинами такого страха являются следующие вопросы: в случае возвращения территории под свой контроль Киеву придётся выплачивать пенсии жителям региона; придётся искать деньги на восстановление всей той инфраструктуры, которая была разрушена за время войны; также придётся разбираться, кто "герой", а кто "преступник", и судить последних.

В свою очередь Кравчук заявил о том, что украинские власти знают о том, что нужны деньги на восстановление Донбасса.

"Но даже в мыслях не допускаем, что нам не нужен Донбасс", - отметил он.

При этом Кравчук объяснил "простую" схему Киева - помогать в восстановлении, по его словам, будет Россия.

"Верим, что Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории", - сказал он в беседе с порталом "НСН".