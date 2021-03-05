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Россия поможет Ливии снова стать единой: Лавров предложил путь выхода из кризиса

05 марта 2021, 01:20  •  115 • Политика
Укрепление координации международных усилий при ведущей роли ООН по скорейшему выводу Ливии из затянувшегося внутриполитического кризиса – это главная задача мирового сообщества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия готова к взаимодействию государств в этом направлении и поможет Ливии снова стать единой.
Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что главной задачей мирового сообщества является укрепление координации международных усилий при ведущей роли ООН по скорейшему выводу Ливии из затянувшегося внутриполитического кризиса. Об этом глава российского ведомства заявил в ходе встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем.
По данным МИД РФ, Россия готова сотрудничать с обеими ливийскими сторонами для сближения их позиций, так как для Москвы имеет особое значение то положение дел, когда набирающий обороты межливийский диалог носил инклюзивный характер.
Лавров и Кубиш уверены, что правильное решение для урегулирования конфликта в Ливии было принято 5 февраля в Женеве, когда было предложено создать новые органы власти на переходный период для окончания конфликта.

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