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Россия поможет Белоруссии деньгами: Силуанов объяснил нюансы
08 сентября 2021, 16:30 • 37 • Политика
Министр финансов Силуанов не исключил предоставления финансовой поддержки Белоруссии. "Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении", - отметил глава Минфина.
Россия предоставит Белоруссии новую финансовую помощь, если возникнет такая необходимость. Подобный сценарий не исключил министр финансов России Антон Силуанов.
По его словам, Белоруссия сейчас находится в непростом финансовом положении. Поэтому в правительстве России обсуждают различные варианты поддержки страны. Однако это не первоочередной вопрос повестки. На первом месте стоит вопрос интеграции, подчеркнул Силуанов.
- сказал Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума.
Он добавил, что правительству России также следует обратить внимание на проблему огромных рентных доходов компаний, которые идут не на инвестиции, а на выплату дивидендов. Министр уточнил, что данная проблема по большей части присуща сырьевым компаниям России.
- цитирует слова Силуанова канал "360".
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