Россия поможет Белоруссии деньгами: Силуанов объяснил нюансы

Министр финансов Силуанов не исключил предоставления финансовой поддержки Белоруссии. "Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении", - отметил глава Минфина.

Россия предоставит Белоруссии новую финансовую помощь, если возникнет такая необходимость. Подобный сценарий не исключил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, Белоруссия сейчас находится в непростом финансовом положении. Поэтому в правительстве России обсуждают различные варианты поддержки страны. Однако это не первоочередной вопрос повестки. На первом месте стоит вопрос интеграции, подчеркнул Силуанов.

Я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнёрам,

- сказал Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума.

Он добавил, что правительству России также следует обратить внимание на проблему огромных рентных доходов компаний, которые идут не на инвестиции, а на выплату дивидендов. Министр уточнил, что данная проблема по большей части присуща сырьевым компаниям России.

Капиталовложения значительно отстают от денежного потока компаний, и эта разница только нарастает - в 2021 году ещё больше вырастет,

- цитирует слова Силуанова канал "360".