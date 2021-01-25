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Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом

25 января 2021, 10:45  •  657 • Политика
Хаос с вакцинацией в Евросоюзе продолжается, страны-участницы обвиняют Брюссель в некомпетентности. На фоне скандала пришлось вспомнить о России, которой, по всей видимости, вновь придётся спасать европейцев.
Пандемия коронавируса захватила Европу, как и другие части света. Но если в России удалось взять ситуацию под контроль, в том числе благодаря разработке вакцин от COVID-19, европейские соседи по-прежнему живут в ожидании спасительного препарата. Сюда начали поставлять вакцину Pfizer, а после выяснилось, что препарат регистрировали, оказывая давление на специалистов. В беседе с "ПолитРоссией" венгерский политолог Миклош Кевехази выразил мнение, что и этот скандал сыграл свою роль в обращении ЕС к русским. Не зря же Германия решила помочь России с регистрацией "Спутника V" в Евросоюзе.
Эксперт напомнил, что границы между странами действительно могут открыть лишь при условии введения коронавирусных паспортов. Безусловно, это, мягко говоря, спорная мера, но Европа может на неё пойти.
"Европейская комиссия также выступает за принятие этого закона на территории ЕС. Методика использования таких электронных документов уже исследуется во всем мире", - отметил эксперт.
Поставки западных вакцин от коронавируса в Европу проваливаются. Именно поэтому и решено обратиться к России. Если Германия действительно продавит дорогу для "Спутника V", русским вновь придётся спасать европейцев. Впрочем, представители российских властей уже не раз говорили, что поставки наших вакцин за рубеж могут быть налажены только в том случае, если это не принесёт ущерб гражданам России.

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