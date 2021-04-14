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Россия поменяла главного защитника в международных судах

14 апреля 2021, 13:55  •  189 • Политика
Глава Минюста Константин Чуйченко сообщил, что теперь в международных судах вместо ведомства интересы России будет представлять Генпрокуратура.
По словам Чуйченко, такое решение приняло руководство России. На коллегии ведомства в среду министр подчеркнул, что Генпрокуратура будет представлять интересы страны в международных и иностранных судах, арбитражах.
"Минюст России сделает всё, чтоб этот процесс прошёл как можно более оперативно, без задержек и сбоев", - отметил Чуйченко.
По его словам, в Минюсте готовы и в дальнейшем оказывать коллегам из Генпрокуратуры всяческую поддержку.

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