Россия поменяла главного защитника в международных судах

Глава Минюста Константин Чуйченко сообщил, что теперь в международных судах вместо ведомства интересы России будет представлять Генпрокуратура.

По словам Чуйченко, такое решение приняло руководство России. На коллегии ведомства в среду министр подчеркнул, что Генпрокуратура будет представлять интересы страны в международных и иностранных судах, арбитражах.

"Минюст России сделает всё, чтоб этот процесс прошёл как можно более оперативно, без задержек и сбоев", - отметил Чуйченко.

По его словам, в Минюсте готовы и в дальнейшем оказывать коллегам из Генпрокуратуры всяческую поддержку.