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Россия получит "Калибры" наземного базирования, решил Путин

02 февраля 2019, 13:39  •  173 • Политика
Президент Владимир Путин решил дать ход предложению Минобороны об открытии нового направления в стратегических вооружениях. Армия получит "Калибры" наземного базирования средней дальности и "гиперзвук" средней дальности.
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Минобороны РФ по "приземлению" "Калибров" и созданию "Калибров" наземного базирования и гиперзвуковых ракет средней дальности.
"Согласен с предложениями Министерства обороны об открытии нового направления", - сообщил глава государства на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Разговор о "приземлении" "Калибров" и гиперзвуке наземного базирования при средней дальности действия зашел во время обсуждения ситуации, сложившейся в связи с заявлением США о выходе из ДРСМД. Владимир Путин подтвердил, что в ответ на решение Вашингтона Москва приостанавливает выполнение своих обязательств.
"Несмотря на размытость формулировок, для нас очевидно, что помимо открытых научно-исследовательских работ по производству ракет средней и меньшей дальности мы наблюдаем уже не первый год реальное нарушение позиций Договора", - цитирует РИА "Новости" доклад Шойгу.

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