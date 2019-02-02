Россия получит "Калибры" наземного базирования, решил Путин

Президент Владимир Путин решил дать ход предложению Минобороны об открытии нового направления в стратегических вооружениях. Армия получит "Калибры" наземного базирования средней дальности и "гиперзвук" средней дальности.

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Минобороны РФ по "приземлению" "Калибров" и созданию "Калибров" наземного базирования и гиперзвуковых ракет средней дальности.

"Согласен с предложениями Министерства обороны об открытии нового направления", - сообщил глава государства на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Разговор о "приземлении" "Калибров" и гиперзвуке наземного базирования при средней дальности действия зашел во время обсуждения ситуации, сложившейся в связи с заявлением США о выходе из ДРСМД. Владимир Путин подтвердил, что в ответ на решение Вашингтона Москва приостанавливает выполнение своих обязательств.

"Несмотря на размытость формулировок, для нас очевидно, что помимо открытых научно-исследовательских работ по производству ракет средней и меньшей дальности мы наблюдаем уже не первый год реальное нарушение позиций Договора", - цитирует РИА "Новости" доклад Шойгу.