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Россия получила второй шанс решить вопрос с жильём. Президент сделал обращение

13 июля 2020, 17:00  •  95 • Политика
Россия получила второй шанс со времён Хрущёва решить вопрос с жильём. Президент Владимир Путин сделал обращение. "Нельзя упускать этот шанс!" - заметил он. В связи с этим глава государства дал поручения кабмину и лично заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину.
Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности разрешить в настоящее время важнейшую проблему, которая была актуальной на протяжении всего развития нашей страны.
Об этом он сказал в ходе онлайн-встречи с членами Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос, - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что такой шанс упускать ни в коем случае нельзя и что сейчас необходимо приложить максимум усилий в этом направлении. Путин отметил, что хорошее и доступное жильё - это одно из ключевых условий нормальной жизни гражданина.
В связи с этим российский лидер дал поручения кабмину и лично заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину заняться этим вопросом.

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