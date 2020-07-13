Россия получила второй шанс решить вопрос с жильём. Президент сделал обращение

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности разрешить в настоящее время важнейшую проблему, которая была актуальной на протяжении всего развития нашей страны.

Об этом он сказал в ходе онлайн-встречи с членами Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос, - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что такой шанс упускать ни в коем случае нельзя и что сейчас необходимо приложить максимум усилий в этом направлении. Путин отметил, что хорошее и доступное жильё - это одно из ключевых условий нормальной жизни гражданина.

В связи с этим российский лидер дал поручения кабмину и лично заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину заняться этим вопросом.