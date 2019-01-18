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Россия получила приглашение направить наблюдателей на выборы на Украине

18 января 2019, 14:24  •  121 • Украина
Россия получила приглашение от ОБСЕ направить наблюдателей на президентские выборы на Украине, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
 
РИА Новости
 

«Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет за выборами следить. Так что у нас приглашение есть», — сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

В начале января глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ведомство не будет регистрировать российских наблюдателей. Он назвал такое решение необходимым.

При этом он сообщил, что направил письмо Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека с предложением о наблюдательной миссии.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.

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