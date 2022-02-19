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Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал идеальную "ответку"
19 февраля 2022, 20:40 • 120 • Политика
Россия получила от Украины первую "чёрную метку", когда ВСУ обстреляли Ростовскую область. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом подсказал идеальную "ответку" на действия Украины.
Виктор Баранец назвал прилетевший в Ростовскую область снаряд первой "чёрной меткой" от Украины. Не исключено, что киевский режим таким образом пытается спровоцировать Россию на ответ с целью втянуть её в конфликт.
Русские военные могут в таком случае действовать точечно. С помощью приборов артиллерийской разведки они могут установить, откуда был выпущен снаряд, и прицельно ударить по огневой точке противника.
- отметил Баранец.
Ранее сообщалось, что на территорию Ростовской области залетело несколько украинских снарядов, один из которых пробил крышу в доме. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.
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