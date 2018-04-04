Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля

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ГААГА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия получила ответы на свои направленные в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и сейчас изучает их.

Об этом заявил в среду ТАСС представитель постпредства РФ при организации.

"Да, мы получили ответы, - подтвердил он. - Они изучаются".

"По существу получен ответ только на один вопрос", - сказали в представительстве, отметив, что ответы ОЗХО на поставленные вопросы были получены 3 апреля.

Там не уточнили, на какой конкретно вопрос ответили по существу в организации.

Россия направила в воскресенье в ОЗХО список из 13 вопросов по сфабрикованному против нее делу Скрипаля.

В него, в частности, вошло несколько вопросов, касающихся предоставленных Лондоном данных Техсекретариату ОЗХО: направляла ли британская сторона какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию, какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата, а также намерена ли организация поделиться с Россией информацией, которую предоставили британцы.

В перечень вошли и вопросы к самой организации: кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию, какие специалисты вошли в ее состав, сколько времени они проработали и с кем взаимодействовали.