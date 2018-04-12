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Россия получила доклад по инциденту в Солсбери

12 апреля 2018, 16:09  •  149 • Политика

ГААГА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия получила доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Солсбери. Об этом сообщили в четверг ТАСС в постпредстве РФ при организации.

"Мы получили доклад, - сказал собеседник агентства. - Его изучение займет определенное время".

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