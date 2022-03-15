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Россия покидает Совет Европы. Письмо Лаврова вручено генсеку организации

15 марта 2022, 20:15  •  184 • Политика
Россия добровольно покидает Совет Европы. Об этом сообщил глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой.
Русские выходят из Совета Европы. Письмо главы МИД России Сергея Лаврова было вручено генеральному секретарю международной организации. Как сообщил глава делегации нашей страны в ПАСЕ, парламентарий Пётр Толстой, решение было принято нашей стороной по собственной воле.
"Это взвешенное и обдуманное решение", - указал политик.
Он также добавил, что в связи с принятым решением Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в ПАСЕ.
При этом, подчеркнул парламентарий, вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО.
В свою очередь глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий уточнил, что при выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека.

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