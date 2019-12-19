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Россия показывает силу - они начинают скулить: Генерал-майор ФСБ разоблачил трусливую натуру членов НАТО
19 декабря 2019, 00:54 • 77 • Политика
Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов разоблачил трусливую натуру членов НАТО. Последние готовы продемонстрировать свою силу России, но когда та начинает действовать аналогичным образом, они начинают "скулить".
При помощи военных учений руководство Организации Североатлантического договора (НАТО) пытается продемонстрировать России свою силу. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.
Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинформировал о том, что сценарий интенсивных военных учений НАТО указывает на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту. Особенно его беспокоит экспансия в сторону российской границы.
Как пояснил Михайлов, в ответ на угрозы Москва также готова продемонстрировать свою силу. Но в такой момент во всей красе проявляется труслива натура стран НАТО, которые сразу же начинают скулить, называя Москву "агрессором". Особенно отличились республики Прибалтики и Польша.
"Хотя мы понимаем, что для нас ни Латвия с Литвой и Эстонией не представляют никакого интереса, а Польша представляет интерес только как передовой плацдарм для стран НАТО. Это вот вещь очевидная. Ребята, вы разбирайтесь тогда между собой. Чем меньше у вас агрессивности в отношении России, чем меньше вы пытаетесь греметь доспехами, тем проще Российская Федерация выстраивает инфраструктурные взаимоотношения с этими странами. И Герасимов молодец, он правильно сказал", - поведал эксперт.
Комментарии Генштаба адресованы не только иностранным военным, но и российским политикам, которые пытаются критиковать оборонный бюджет. Нужно понимать, что Россия живёт в сложном и непростом мире, а без современного оружия страна останется без защиты.
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