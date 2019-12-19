Россия показывает силу - они начинают скулить: Генерал-майор ФСБ разоблачил трусливую натуру членов НАТО

При помощи военных учений руководство Организации Североатлантического договора (НАТО) пытается продемонстрировать России свою силу. Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинформировал о том, что сценарий интенсивных военных учений НАТО указывает на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту. Особенно его беспокоит экспансия в сторону российской границы.

Как пояснил Михайлов, в ответ на угрозы Москва также готова продемонстрировать свою силу. Но в такой момент во всей красе проявляется труслива натура стран НАТО, которые сразу же начинают скулить, называя Москву "агрессором". Особенно отличились республики Прибалтики и Польша.

"Хотя мы понимаем, что для нас ни Латвия с Литвой и Эстонией не представляют никакого интереса, а Польша представляет интерес только как передовой плацдарм для стран НАТО. Это вот вещь очевидная. Ребята, вы разбирайтесь тогда между собой. Чем меньше у вас агрессивности в отношении России, чем меньше вы пытаетесь греметь доспехами, тем проще Российская Федерация выстраивает инфраструктурные взаимоотношения с этими странами. И Герасимов молодец, он правильно сказал", - поведал эксперт.

Комментарии Генштаба адресованы не только иностранным военным, но и российским политикам, которые пытаются критиковать оборонный бюджет. Нужно понимать, что Россия живёт в сложном и непростом мире, а без современного оружия страна останется без защиты.