Россия показала ракету «Кинжал» в деле

В тот же день, когда президент России выступил с Посланием, белокурая корреспондентка американской телекомпании NBC ехидным тоном спросила у Владимира Путина, - не является ли блефом его заявление о наличии у России того супер-оружия, которое он только что перечислил. В том числе речь шла и о гиперзвуковой ракете «Кинжал». Путин тогда ответил: «Все это есть, все это работает».

И вот доказательство - президент не блефовал.

11 марта минобороны России показало снятый на видео реальный пуск «Кинжала».

В России провели учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса Кинжал .Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне

Правда, некоторые российские и зарубежные СМИ допустили при этом принципиально важную ошибку, назвав этот пуск «экспериментальным». На самом деле он был «учебно-боевым». Дело в том, что «Кинжал» давно прошел испытания и еще с 2017 года находится на вооружении ВКС Южного военного округа (самолеты Миг-31 с этой уникальной ракетой уже несут боевое дежурство). В данном случае минобороны просто еще раз показало, как «все это работает». На деле.

Что еще можно сказать об этом «кинжальном кино»? А то, что роль самолёта-носителя выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. А ракета после сброса в заданной точке улетела далее с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз! (Это 12 тысяч километров в час).

И при этом она постоянно маневрирует на всех участках полёта по высоте и курсу. А такая прыть позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие системы ПРО.

Тут стоит вспомнить, что конструкторы США уже давно вели «параллельные» испытания аналогичного оружия, но скорость американской ракеты до сих пор не превышает 5-6 скоростей звука. А многие испытательные пуски завершились провалом. Меж тем, российские конструкторы еще в прошлом году проговорились, что наш «Кинжал» может летать и со скоростью 12 «звуков».

И еще некоторые любопытные детали: новая ракета может нести как обычный, так и ядерный заряд. Под эту ракету специально модернизировали МиГ-31, чтобы «приноровить» его к мощному запуску «Кинжала» с подвески.

Новейшее русское оружиеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Более того! Сейчас наши конструкторы работают над тем, чтобы «Кинжал» был и на вооружении новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 (или ПАК ФА, или Т-10). А это многократно повысит боевую мощь ВКС. Истребитель с «Кинжалом» способен задолго до поражения силами ПВО и ПРО противника запустить ракету и уйти на свой аэродром без возможности быть пораженным самому. Но с полной гарантией, что ракета, запущенная им, со стопроцентной точностью накроет заданную цель.

И только для читателей "КП": как сообщили наши источники, создателей "Кинжала" ждут госнаграды. А наших противников - большая головная боль...

Путин представил авиационный ракетный комплекс "Кинжал".В послании к Федеральному собранию президент рассказал о новой сверхзвуковой ракете, которая осуществляет маневрирование на всех участках полета и преодолевает все существующие системы ПРО