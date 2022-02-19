Россия показала небывалую ядерную мощь всему миру

Россия провела военные учения сил стратегического сдерживания под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Владимира Путина. Были проведены пуски гиперзвуковых "Кинжалов", крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон". Фактически Россия всему миру показала свою ядерную мощь.

Подобных по своим масштабам военных ракетных учений в нашей стране ещё не было.

Глава государства наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, отмечают в Кремле.

"К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов, - говорится также в сообщении. - ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

В рамках учений наши ракеты нанесли гарантированное поражение условному противнику, показав всему миру беспрецедентную мощь русского оружия, включая ядерное и гиперзвуковое.

Пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" были выполнены кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов по морским и наземным мишеням.

С космодрома Плесецк осуществлён пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" по полигону Кура, расположенному на Камчатке. Тем временем в Астраханской области на полигоне Капустин Яр запустили крылатую ракету наземного базирования "Искандер".

В учениях приняла участие и боевая авиация. Например, со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс были запущены крылатые ракеты воздушного базирования, поразившие намеченные цели на полигонах Пембой и Кура.

По Куре ударили и баллистической ракетой "Синева". Её пуск провели из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота "Карелия".

В ходе учений "проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил". Все задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.