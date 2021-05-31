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Россия пока не готова: В МВД открестились от принудительных алкозамков для машин

31 мая 2021, 17:15  •  79 • Политика
В МВД опровергли сообщения СМИ об оснащении алкозамками автомобилей нетрезвых водителей. Представитель ведомства объяснила, что Россия пока не готова внедрению соответствующей практики.
В России пока не будут принудительно оснащать алкозамками автомобили водителей, ранее пойманных на нетрезвом вождении. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Речь идёт о появившейся в СМИ информации, что МВД и Минпромторг разрабатывают законопроект о принудительной установке в машины нетрезвых водителей алкозамков. Это специальные устройства, которые не дадут автомобилю завестись, если в дыхании водителя присутствуют алкогольные пары.
МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности. МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает,
- сообщила Ирина Волк.
Она добавила, что для внедрения подобных технических мер необходимо внести соответствующие поправки в законодательные акты. Также необходима соответствующая материально-техническая база. Поэтому Россия пока не готова к введению подобной меры.
Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными,
- подытожила Ирина Волк.

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