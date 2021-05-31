Россия пока не готова: В МВД открестились от принудительных алкозамков для машин

В МВД опровергли сообщения СМИ об оснащении алкозамками автомобилей нетрезвых водителей. Представитель ведомства объяснила, что Россия пока не готова внедрению соответствующей практики.

В России пока не будут принудительно оснащать алкозамками автомобили водителей, ранее пойманных на нетрезвом вождении. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идёт о появившейся в СМИ информации, что МВД и Минпромторг разрабатывают законопроект о принудительной установке в машины нетрезвых водителей алкозамков. Это специальные устройства, которые не дадут автомобилю завестись, если в дыхании водителя присутствуют алкогольные пары.

МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности. МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает,

- сообщила Ирина Волк.

Она добавила, что для внедрения подобных технических мер необходимо внести соответствующие поправки в законодательные акты. Также необходима соответствующая материально-техническая база. Поэтому Россия пока не готова к введению подобной меры.

Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными,

- подытожила Ирина Волк.