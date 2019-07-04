Россия «поглотила» ОПЕК. Но выгодна ли «нефтяная сделка» нашей стране? • 84 • Аналитика









Россия одобрила сокращение добычи нефти

Согласие на сокращение добычи нефти совместно со странами ОПЕК в прежнем объеме, то есть на продление «нефтяной сделки», Россия дала еще во время саммита «большой двадцатки» в Осаке. Там состоялась очень важная встреча президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом. На фоне встреч Путина с Трампом и Мэй внимание к переговорам с саудовским принцем было несколько ослаблено, а между тем именно они сыграли ключевую роль в будущем «нефтяной сделки».



Переговоры между Путиным и бин Салманом привели к существенному изменению ситуации на мировом нефтяном рынке. Две страны, являющиеся крупнейшими добытчиками и поставщиками нефти, фактически подчинили своим интересам ОПЕК и теперь подлинные решения о масштабах добычи нефти принимают уже не министры стран – участниц ОПЕК, а Москва и Эр-Рияд, договариваясь между собой.



Сам факт того, что Путин и бин Салман объявили о сокращении добычи нефти еще до саммита ОПЕК, который состоялся в Вене 1-2 июля, свидетельствует о превращении России и Саудовской Аравии в подлинных лидеров ОПЕК, причем Россия, как известно, членом ОПЕК не является.



Добыча нефти будет сдерживаться до марта 2019 года. Это – большой срок и в России, как и в Саудовской Аравии, рассчитывают, что «нефтяная сделка» будет отвечать экономическим интересам страны. Тем более, что спрос на нефть на мировом рынке, в связи с целым рядом объективных факторов, падает, соответственно и возникает необходимость в повышении цен.



Если говорить о масштабах сокращения добычи нефти, то в целом планируется сокращать ее на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня добычи октября 2018 года. Российская Федерация обязывается сдерживать добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а страны – участницы ОПЕК – на 800 тысяч баррелей в сутки. Сторонники сделки подчеркивают, что если нефть будет продаваться выше 65 долларов за баррель, то Россия получит прибыль в бюджет в районе 2,8 трлн рублей до конца 2019 года.



Иран: Россия убивает ОПЕК

С критикой «нефтяной» политики России выступил Тегеран. В Иране назвали Российскую Федерацию и Саудовскую Аравию непосредственными виновниками постепенного «умирания» Организации стран – экспортеров нефти. Об этом заявил прибывший в Вену министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.



По мнению иранского министра, сейчас в ОПЕК существует очевидная односторонность в принятии решений. Фактически политику картеля определяют Россия и Саудовская Аравия. И если само по себе сокращение добычи нефти не является проблемой, то в усилении влияния Москвы и Эр-Рияда на политику организации в Тегеране видят опасную тенденцию.



На самом деле, Иран действительно оказался в весьма сложной ситуации. С одной стороны, он является союзником России в Сирии, да и в целом на Ближнем Востоке. В Тегеране прекрасно понимают, что без поддержки России Ирану, обложенному санкциями и вызывающему ненависть Вашингтона, придется очень плохо.







С другой стороны, и это тоже объективный факт, если говорить о торговле полезными ископаемыми, то Иран является конкурентом России на мировом рынке, так как производит нефть и газ. И санкции, наложенные на Иран Соединенными Штатами, в некотором смысле выгодны и России, поскольку «выключают» серьезного конкурента и позволяют частично занять ту нишу торговли нефтью и газом на мировом рынке, которую прежде занимал Иран.



Поэтому в Тегеране и озабочены сделкой ОПЕК, особенно если учесть, что нефтегазовый экспорт Ирана сейчас переживает далеко не лучшие времена – из-за американских санкций от Ирана отвернулись практически все покупатели его нефти и газа. Без реальных возможностей «белого» экспорта Ирану можно увеличить добычу нефти хоть в десять раз, все равно продавать «черное золото» в таких количествах на мировом рынке Тегеран не сможет из-за американских санкций.





Соответственно, и сама по себе сделка по сокращению добычи нефти не может причинить никакого экономического вреда иранским интересам в текущей мировой ситуации. Другое дело, что Тегерану не нравится сам факт вынужденного подстраивания Организации стран – экспортеров нефти под интересы России и Саудовской Аравии, но, с другой стороны, с этим уже ничего не поделаешь.



Проблемы ОПЕК и ее туманное будущее

Как известно, Организация стран – экспортеров нефти включала изначально 14 участников – это африканские, азиатские и латиноамериканские страны, добывающие и экспортирующие нефть. В Африке в ОПЕК входят Алжир, Ангола, Габон, Конго, Ливия, Нигерия и Экваториальная Гвинея, в Латинской Америке – Венесуэла и Эквадор, в Азии – Иран, Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Четырнадцатый участник ОПЕК, Катар, в январе 2019 года покинул ряды картеля.



Изначально ОПЕК и так сталкивалась с серьезными проблемами. Прежде всего, это противоположность политических и экономических интересов ее участниц. Например, в ОПЕК входят злейшие враги – Иран и Саудовская Аравия. Их политическое и идеологическое противостояние неизбежно распространяется и на сферу экономики, в том числе и на добычу нефти, на ее экспорт, где эти страны также являются конкурентами.







Во-вторых, очень отличается и экономическое положение стран – участниц ОПЕК. Так, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт – это богатые страны с очень высоким уровнем жизни населения и, при этом, обладающие колоссальными нефтяными ресурсами. Для них наращивание добычи нефти не принципиально. Другое дело – такие страны как Нигерия, Венесуэла, Ирак, которые находятся в сложной экономической ситуации и для которых добыча нефти – единственный способ прокормиться, хотя бы частично покрыть долги.



Целый ряд стран ОПЕК имеет проблемы политического характера, которые неизбежно влияют и на добычу и продажу нефти. Так, в Ираке и Ливии идут гражданские войны, на Иран наложены санкции, фактически блокирующие стране возможность нормально торговать нефтью, Венесуэла также находится под санкциями, пусть и менее жесткими. То есть, уже четыре страны не могут в полной мере реализовывать свои возможности в сфере добычи и продажи нефти.



С другой стороны, в ОПЕК не входят страны, играющие очень серьезную роль в мировой добыче нефти. Прежде всего, это Россия, на которую приходится 12% мировой добычи «черного золота». В ОПЕК не состоят США, Китай, Канада, Бразилия, Казахстан, которые также играют очень важную роль на мировом рынке нефти.



Наличие стран, не являющихся членами ОПЕК, но обладающими огромными нефтяными запасами и активно торгующими нефтью, само по себе является фактором, препятствующим монопольному влиянию Организации стран – экспортеров нефти на мировой рынок «черного золота». И до последнего времени ОПЕК не стремилась сокращать масштабы добычи, полагая, что освободившаяся ниша на нефтяном рынке будет сразу же занята странами, не входящими в этот картель.



Выгодна ли России сделка ОПЕК?

Относительно экономических последствий от сделки ОПЕК для России существует несколько точек зрения. Согласно самой распространенной, Москва однозначно выигрывает от сокращения добычи нефти, поскольку это позволяет поддерживать высокие цены на «черное золото». Так как экспорт нефти является одной из важнейших статей дохода российского бюджета, получается, что от мировых цен на нефть в значительной степени зависит и материальное благополучие как России, так и всех россиян. Записки Колорадского Таракана. А за вікном все те ж літо...



Но критики сделки считают, что для России она как раз крайне опасна. И приводят в качестве аргументации следующие соображения. Добыча нефти в России, в отличие от тех же стран – участниц ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран вроде США, растет очень медленными темпами. Достаточно простых сравнений: с 2007 года прирост добычи нефти в Ираке составил 111%, в США – 87%, а в России – 10%. Комментарии, как говорится, излишни.



Малые темпы роста добычи нефти отразились и на доле России на мировом нефтяном рынке. Но чем меньше доля России на мировом нефтяном рынке, тем меньше и ее влияние на него. Особенно если учесть, что сегодня у мировых покупателей нефти растет интерес к другим сортам «черного золота», которые в России не добываются.



Не стоит исключать и такой фактор как реальное влияние США на мировой рынок нефти, а оно куда более масштабно, чем российское. Начнем с того, что Соединенные Штаты потребляют четверть мировой нефти. При этом и сами США после «сланцевой революции» быстро превратились в важнейшего поставщика нефти на мировой рынок. Теперь США и мировой лидер по добыче нефти, и мировой лидер по ее потреблению. Такой расклад дает Вашингтону возможность очень серьезно влиять на цены на нефть.



Кроме того, в США не забывают и о политических инструментах влияния. Например, введя санкции против Ирана и пригрозив всем покупателям иранской нефти, США фактически убрали ее с мирового рынка. Сейчас большая часть иранской нефти остается невостребованной, а Тегерану остается лишь осуществлять теневые поставки в Китай, да договариваться с Россией, чтобы уже Россия от своего лица продавала иранскую нефть. Есть ли у нашей страны аналогичные американским возможности влиять на мировой нефтяной рынок? Безусловно, таких возможностей нет, и в ближайшее время вряд ли они появятся.







Интересна позиция самих российских производителей нефти, поскольку именно они лучше всего понимают суть происходящего. Так вот в «Роснефти» к сделке ОПЕК+ отнеслись крайне негативно. Если в Министерстве экономического развития считают, что лишь благодаря сделке удастся поддерживать высокие цены на нефть, то в «Роснефти» придерживаются противоположной точки зрения. Сделку ОПЕК+ в крупнейшей нефтяной компании страны считают выгодной лишь Соединенным Штатам.



Американцы будут наращивать добычу. Есть ли смысл сокращать нам, если американцы тут же восполнят и займут долю рынка?

— задался вопросом руководитель «Роснефти» Игорь Сечин еще 4 июня, на собрании акционеров «Роснефти».



Если Россия, как считают противники сделки, рискнет и будет добывать нефть в больших масштабах, чем прежде, то цены на нефть пойдут вниз и это приведет к колоссальным убыткам для Соединенных Штатов. Дорогостоящие проекты добычи нефти будут вынуждены уйти с рынка, так как не выдержат конкуренции. Хотя, разумеется, такая позиция, получившая название «модели ценовой войны», также имеет массу рисков, связанных, в том числе и с колоссальными возможностями США.



Кроме того, обязательства по сделке с ОПЕК способны задержать развитие целого ряда российских добывающих проектов, что неизбежно повлияет и на состояние обрабатывающей промышленности, на количество рабочих мест населения и уровень его доходов. В результате и так невысокий уровень жизни россиян может существенно понизиться, что заставит граждан брать больше потребительских кредитов, увеличивая кредитную нагрузку.



Таким образом, последствия сделки с ОПЕК для России могут рассматриваться под разным углом. И говорить о том, что Москва оказалась в какой-то сверхвыгодной ситуации, договорившись с саудовским принцем, пока преждевременно. Собравшиеся на встречу в Вене министры – представители Организации стран-экспортеров нефти, приняли решение о продлении ограничений на добычу «черного золота» еще на 9 месяцев. Это решение должно быть одобрено и странами, не являющимися членами ОПЕК. Но Россия уже согласилась с позицией организации. Между тем, в самой ОПЕК далеко не все участники поддерживают реальное усиление позиций России в организации.Согласие на сокращение добычи нефти совместно со странами ОПЕК в прежнем объеме, то есть на продление «нефтяной сделки», Россия дала еще во время саммита «большой двадцатки» в Осаке. Там состоялась очень важная встреча президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом. На фоне встреч Путина с Трампом и Мэй внимание к переговорам с саудовским принцем было несколько ослаблено, а между тем именно они сыграли ключевую роль в будущем «нефтяной сделки».Переговоры между Путиным и бин Салманом привели к существенному изменению ситуации на мировом нефтяном рынке. Две страны, являющиеся крупнейшими добытчиками и поставщиками нефти, фактически подчинили своим интересам ОПЕК и теперь подлинные решения о масштабах добычи нефти принимают уже не министры стран – участниц ОПЕК, а Москва и Эр-Рияд, договариваясь между собой.Сам факт того, что Путин и бин Салман объявили о сокращении добычи нефти еще до саммита ОПЕК, который состоялся в Вене 1-2 июля, свидетельствует о превращении России и Саудовской Аравии в подлинных лидеров ОПЕК, причем Россия, как известно, членом ОПЕК не является.Добыча нефти будет сдерживаться до марта 2019 года. Это – большой срок и в России, как и в Саудовской Аравии, рассчитывают, что «нефтяная сделка» будет отвечать экономическим интересам страны. Тем более, что спрос на нефть на мировом рынке, в связи с целым рядом объективных факторов, падает, соответственно и возникает необходимость в повышении цен.Если говорить о масштабах сокращения добычи нефти, то в целом планируется сокращать ее на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня добычи октября 2018 года. Российская Федерация обязывается сдерживать добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а страны – участницы ОПЕК – на 800 тысяч баррелей в сутки. Сторонники сделки подчеркивают, что если нефть будет продаваться выше 65 долларов за баррель, то Россия получит прибыль в бюджет в районе 2,8 трлн рублей до конца 2019 года.С критикой «нефтяной» политики России выступил Тегеран. В Иране назвали Российскую Федерацию и Саудовскую Аравию непосредственными виновниками постепенного «умирания» Организации стран – экспортеров нефти. Об этом заявил прибывший в Вену министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.По мнению иранского министра, сейчас в ОПЕК существует очевидная односторонность в принятии решений. Фактически политику картеля определяют Россия и Саудовская Аравия. И если само по себе сокращение добычи нефти не является проблемой, то в усилении влияния Москвы и Эр-Рияда на политику организации в Тегеране видят опасную тенденцию.На самом деле, Иран действительно оказался в весьма сложной ситуации. С одной стороны, он является союзником России в Сирии, да и в целом на Ближнем Востоке. В Тегеране прекрасно понимают, что без поддержки России Ирану, обложенному санкциями и вызывающему ненависть Вашингтона, придется очень плохо.С другой стороны, и это тоже объективный факт, если говорить о торговле полезными ископаемыми, то Иран является конкурентом России на мировом рынке, так как производит нефть и газ. И санкции, наложенные на Иран Соединенными Штатами, в некотором смысле выгодны и России, поскольку «выключают» серьезного конкурента и позволяют частично занять ту нишу торговли нефтью и газом на мировом рынке, которую прежде занимал Иран.Поэтому в Тегеране и озабочены сделкой ОПЕК, особенно если учесть, что нефтегазовый экспорт Ирана сейчас переживает далеко не лучшие времена – из-за американских санкций от Ирана отвернулись практически все покупатели его нефти и газа. Без реальных возможностей «белого» экспорта Ирану можно увеличить добычу нефти хоть в десять раз, все равно продавать «черное золото» в таких количествах на мировом рынке Тегеран не сможет из-за американских санкций.Соответственно, и сама по себе сделка по сокращению добычи нефти не может причинить никакого экономического вреда иранским интересам в текущей мировой ситуации. Другое дело, что Тегерану не нравится сам факт вынужденного подстраивания Организации стран – экспортеров нефти под интересы России и Саудовской Аравии, но, с другой стороны, с этим уже ничего не поделаешь.Как известно, Организация стран – экспортеров нефти включала изначально 14 участников – это африканские, азиатские и латиноамериканские страны, добывающие и экспортирующие нефть. В Африке в ОПЕК входят Алжир, Ангола, Габон, Конго, Ливия, Нигерия и Экваториальная Гвинея, в Латинской Америке – Венесуэла и Эквадор, в Азии – Иран, Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Четырнадцатый участник ОПЕК, Катар, в январе 2019 года покинул ряды картеля.Изначально ОПЕК и так сталкивалась с серьезными проблемами. Прежде всего, это противоположность политических и экономических интересов ее участниц. Например, в ОПЕК входят злейшие враги – Иран и Саудовская Аравия. Их политическое и идеологическое противостояние неизбежно распространяется и на сферу экономики, в том числе и на добычу нефти, на ее экспорт, где эти страны также являются конкурентами.Во-вторых, очень отличается и экономическое положение стран – участниц ОПЕК. Так, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт – это богатые страны с очень высоким уровнем жизни населения и, при этом, обладающие колоссальными нефтяными ресурсами. Для них наращивание добычи нефти не принципиально. Другое дело – такие страны как Нигерия, Венесуэла, Ирак, которые находятся в сложной экономической ситуации и для которых добыча нефти – единственный способ прокормиться, хотя бы частично покрыть долги.Целый ряд стран ОПЕК имеет проблемы политического характера, которые неизбежно влияют и на добычу и продажу нефти. Так, в Ираке и Ливии идут гражданские войны, на Иран наложены санкции, фактически блокирующие стране возможность нормально торговать нефтью, Венесуэла также находится под санкциями, пусть и менее жесткими. То есть, уже четыре страны не могут в полной мере реализовывать свои возможности в сфере добычи и продажи нефти.С другой стороны, в ОПЕК не входят страны, играющие очень серьезную роль в мировой добыче нефти. Прежде всего, это Россия, на которую приходится 12% мировой добычи «черного золота». В ОПЕК не состоят США, Китай, Канада, Бразилия, Казахстан, которые также играют очень важную роль на мировом рынке нефти.Наличие стран, не являющихся членами ОПЕК, но обладающими огромными нефтяными запасами и активно торгующими нефтью, само по себе является фактором, препятствующим монопольному влиянию Организации стран – экспортеров нефти на мировой рынок «черного золота». И до последнего времени ОПЕК не стремилась сокращать масштабы добычи, полагая, что освободившаяся ниша на нефтяном рынке будет сразу же занята странами, не входящими в этот картель.Относительно экономических последствий от сделки ОПЕК для России существует несколько точек зрения. Согласно самой распространенной, Москва однозначно выигрывает от сокращения добычи нефти, поскольку это позволяет поддерживать высокие цены на «черное золото». Так как экспорт нефти является одной из важнейших статей дохода российского бюджета, получается, что от мировых цен на нефть в значительной степени зависит и материальное благополучие как России, так и всех россиян.Но критики сделки считают, что для России она как раз крайне опасна. И приводят в качестве аргументации следующие соображения. Добыча нефти в России, в отличие от тех же стран – участниц ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран вроде США, растет очень медленными темпами. Достаточно простых сравнений: с 2007 года прирост добычи нефти в Ираке составил 111%, в США – 87%, а в России – 10%. Комментарии, как говорится, излишни.Малые темпы роста добычи нефти отразились и на доле России на мировом нефтяном рынке. Но чем меньше доля России на мировом нефтяном рынке, тем меньше и ее влияние на него. Особенно если учесть, что сегодня у мировых покупателей нефти растет интерес к другим сортам «черного золота», которые в России не добываются.Не стоит исключать и такой фактор как реальное влияние США на мировой рынок нефти, а оно куда более масштабно, чем российское. Начнем с того, что Соединенные Штаты потребляют четверть мировой нефти. При этом и сами США после «сланцевой революции» быстро превратились в важнейшего поставщика нефти на мировой рынок. Теперь США и мировой лидер по добыче нефти, и мировой лидер по ее потреблению. Такой расклад дает Вашингтону возможность очень серьезно влиять на цены на нефть.Кроме того, в США не забывают и о политических инструментах влияния. Например, введя санкции против Ирана и пригрозив всем покупателям иранской нефти, США фактически убрали ее с мирового рынка. Сейчас большая часть иранской нефти остается невостребованной, а Тегерану остается лишь осуществлять теневые поставки в Китай, да договариваться с Россией, чтобы уже Россия от своего лица продавала иранскую нефть. Есть ли у нашей страны аналогичные американским возможности влиять на мировой нефтяной рынок? Безусловно, таких возможностей нет, и в ближайшее время вряд ли они появятся.Интересна позиция самих российских производителей нефти, поскольку именно они лучше всего понимают суть происходящего. Так вот в «Роснефти» к сделке ОПЕК+ отнеслись крайне негативно. Если в Министерстве экономического развития считают, что лишь благодаря сделке удастся поддерживать высокие цены на нефть, то в «Роснефти» придерживаются противоположной точки зрения. Сделку ОПЕК+ в крупнейшей нефтяной компании страны считают выгодной лишь Соединенным Штатам.— задался вопросом руководитель «Роснефти» Игорь Сечин еще 4 июня, на собрании акционеров «Роснефти».Если Россия, как считают противники сделки, рискнет и будет добывать нефть в больших масштабах, чем прежде, то цены на нефть пойдут вниз и это приведет к колоссальным убыткам для Соединенных Штатов. Дорогостоящие проекты добычи нефти будут вынуждены уйти с рынка, так как не выдержат конкуренции. Хотя, разумеется, такая позиция, получившая название «модели ценовой войны», также имеет массу рисков, связанных, в том числе и с колоссальными возможностями США.Кроме того, обязательства по сделке с ОПЕК способны задержать развитие целого ряда российских добывающих проектов, что неизбежно повлияет и на состояние обрабатывающей промышленности, на количество рабочих мест населения и уровень его доходов. В результате и так невысокий уровень жизни россиян может существенно понизиться, что заставит граждан брать больше потребительских кредитов, увеличивая кредитную нагрузку.Таким образом, последствия сделки с ОПЕК для России могут рассматриваться под разным углом. И говорить о том, что Москва оказалась в какой-то сверхвыгодной ситуации, договорившись с саудовским принцем, пока преждевременно. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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