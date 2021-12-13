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Россия подтвердила свой скепсис о "климатической" резолюции в ООН

13 декабря 2021, 22:30  •  17 • В мире
Россия применила в СБ ООН вето к резолюции о связи климата и конфликтов.
Представители России в Совете безопасности ООН ветировали резолюцию о связи климата и конфликтов. Инициатива поступила от делегаций Ирландии и Нигера. Авторы резолюции выступали за то, чтобы миротворческие операции, а также политические миссии СБ ООН учитывали в своих оценках воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью.
Авторы отмечали, что речь преимущественно идёт о ситуациях в регионе бассейна озера Чад, ряде стран Африки, а также на Кипре и в Ираке.
В проекте отмечалось, что СБ ООН призывает к разработке онлайн-платформ, предоставляющих государствам ООН доступ в реальном времени к климатическим данным.
Россия со своей стороны была скептично настроена к данному документу, передаёт "РИА Новости". Наши дипломаты не раз подвергали критике идею увязывать проблему изменения климата и конфликты.
В итоге русские дипломаты подтвердили свой скепсис блокировкой данной резолюции - использовали право вето.

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