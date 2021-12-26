Россия подставляет плечо украинской экономике • 127 • Аналитика © AFP 2021 / Alexander Khudoteply На Украине опять обнаружена "зрада": выяснилось, что в ноябре импорт угля в страну в стоимостном измерении увеличился по сравнению с ноябрем 2020 года в 2,6 раза, а основным его поставщиком осталась Россия. И это после бесконечных рассказов киевской власти о бесчисленных караванах наполненных углем сухогрузов, бороздящих просторы мирового океана в направлении украинских черноморских портов. Разумеется, следующих из дружественных Украине США, Австралии и так далее. Всего Украина импортировала в ноябре более 1,7 миллиона тонн угля на 328 миллионов долларов. Интересно, что в прошлогоднем ноябре импорт составил немногим менее 1,6 миллиона тонн, но стоил он стране 126 миллионов долларов. То есть средняя стоимость одной тонны угля за годик поднялась в 2,3 раза — с 81 до 189 долларов. При этом поставки угля из России по сравнению с прошлогодним ноябрем в физическом измерении остались практически на том же уровне: 1,053 тысячи тонн против 1,058 тысячи тонн. А вот денег за этот уголь российские поставщики получили от украинских покупателей в 2,4 раза больше: 197 миллионов долларов против 83 миллионов. Любопытный факт заключается также в том, что еще в конце октября в российском Минэкономразвития сообщали, что в связи с растущими внутренними потребностями поставки энергетического угля на Украину будут прекращены с 1 ноября, а запрет поставок не распространится на коксующийся уголь. Это подтверждал и глава комитета Верховной рады Украины Андрей Герус: "С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля на Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "ТехНова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ)". Однако по факту российский энергетический на Украину в ноябре поставлялся — во всяком случае, по данным украинской таможни. Правда, в общем объеме поставки энергетического угля составили примерно пятую часть в физическом измерении и еще меньше в стоимостном. Но все же они были. Впрочем, возможно, это связано с отсрочкой растаможки ранее ввезенного угля или же с окончанием поставок по ранее заключенным контрактам. Если это предположение верно, то уже по итогам декабря поставок энергетического угля из России, видимо, зафиксировано не будет, украинские энергетики должны будут закрыть свои потребности с помощью угля украинской добычи и поставок из "дружественных" стран. И похоже, что примерно так дело и обстоит. Во всяком случае, запасы угля на Луганской ТЭС (ТЭС, расположенная в Счастье, которую в 2014 году заминировали украинские боевики из батальона "Айдар") постепенно сокращались, пока в начале декабря не дошли до нуля. А Луганская ТЭС — это хороший индикатор. Уголь на нее может поставляться либо из ЛДНР (однако такие поставки еще в 2017 году заблокировала сама Украина, прервав экономические связи с неподконтрольными территориями), либо из России. Дело в том, что железнодорожная ветка к ней соединена с украинской железнодорожной сетью как раз через ЛДНР — со всеми вытекающими последствиями. За восемь лет "войны с Россией" Киев так и не счел нужным построить перемычку в несколько десятков километров, которая бы связала Луганскую ТЭС с украинской сетью железных дорог в обход ЛДНР. Видимо, потому что был уверен: "агрессор" углем всегда обеспечит. В итоге украинскому правительству и регулятору на днях пришлось срочно принимать решение о переводе Луганской ТЭС на газ, ведь в противном случае весь северо-восток Луганской области мог оказаться без электричества на неопределенный срок. Какова будет себестоимость электроэнергии, произведенной из газа, который на Украине промышленности поставляют уже по 2,7 (!) доллара за кубометр, вопрос отдельный. Тем не менее украинское руководство демонстрирует завидный оптимизм, рассказывая, что собственная добыча и импорт с лихвой покрывают текущее потребление угля на ТЭС и ТЭЦ, что позволяет его даже накапливать. К данному утверждению имеется целый ряд вопросов. Во-первых, при нынешней штурмовщине в добыче собственного угля из-за угрозы оказаться зимой без электричества украинские угледобывающие предприятия все равно продолжают ее сокращать — даже в сравнении с прошлым годом. Во-вторых, говоря о потреблении угля, премьер-министр Шмыгаль все же ссылается на данные периода, когда не было морозов, зато были поставки белорусской электроэнергии. Но главное — в-третьих — во что обойдется импорт из "дружественных" стран, который придет на смену импорту из "страны-агрессора". Тонна российского угля обходилась украинцам в ноябре в среднем в 187 долларов, тогда как тонна американского — в 265 долларов, а австралийского — в 389 долларов. То есть при замещении российского угля "демократическим" углем из Америки и Австралии расходы возрастут в пару раз. Понятно, что Украина — страна богатая и может себе позволить закупки тех же американских тепловозов или французских вертолетов по цене в полтора-два раза выше рыночной. Но ведь тогда и электроэнергия, цена киловаттчаса которой пока на украинском рынке находится в пределах девяти-десяти рублей, будет иметь другую стоимость. Несколько месяцев назад министр энергетики Украины Герман Галущенко прогнозировал, что для прохождения зимнего сезона Украине нужно импортировать 3,5 миллиона тонн угля, который обойдется тепловой генерации в более чем полумиллиард долларов. При нынешней ситуации за тот же объем придется выложить миллиард. Который где-то нужно изыскать. И еще не факт, что этого объема хватит. Но есть и хорошая новость для Украины. Все описанное выше касается энергетического угля и, соответственно, украинских энергетиков. А вот украинская металлургия видимо, в дальнейшем продолжит работать во многом благодаря российскому сырью. И это не только 840 тысяч импортированного из России в ноябре коксующегося угля (всего его импорт в ноябре составил 1,4 миллиона тонн), но и почти 72 тысячи тонн непосредственно кокса (всего импорт составил 100 тысяч тонн). Вот если бы были перекрыты и эти поставки, то на Украине остановилась бы изрядная часть металлургического производства — одного из главных добытчиков валюты для страны. Так что Украине впору благодарить "агрессора", продолжающего поддерживать одну из основных отраслей ее экономики. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



127 Источник Похожие новости Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин Китай покажет нам всем, что такое настоящие санкции Как Евросоюз намерен развалить Россию Горбачев увидит еще много удивительного России незачем морозить Европу — она справляется сама Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР Новости партнеров