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Россия подняла на смех пригрозившую своей армией Швецию

23 ноября 2021, 10:45  •  178 • Политика
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Москва не считает противниками коллег, пользуясь своим военным потенциалом
Глава шведского МИД Анн Линде встретилась в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на фоне растущего напряжения в межгосударственных отношениях. Как пишут СМИ Швеции, ссылаясь на опрошенных экспертов, Москва стремится сформировать зону интересов, переключившись на Украину и Белоруссию.
Несколькими днями ранее глава министерства обороны Швеции заявил, что Стокгольм готов направить на Украину личный состав, что вызвало незамедлительную реакцию российского посольства в Швеции. В дипломатической миссии указали, что Москва не впервые сталкивается с угрозами встреч с "доблестными армиями". Однако, полагают журналисты, тем самым Кремль демонстрирует свою небрежность в отношении коллег.
"Россия поднимает Швецию на смех. Она располагает мощным военным потенциалом. И она пользовалась этим ранее – вот то, о чем можно утверждать наверняка", – высказалась специалист Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин .
Эксперт, однако, считает, что все слухи о причастности Москвы к миграционному кризису не позволяют сделать конкретных выводов. Специалист обратила внимание на кризис в отношениях Российской Федерации и Североатлантического альянса. В середине осени Москва заявила о закрытии своего постпредства при НАТО в Брюсселе и столичного офиса в России. В целом, отметила спикер, отношения ухудшаются довольно давно, и до сих пор идут по наклонной вниз, сообщает RT.
Ранее экс-постпред Швеции при ОБСЕ Фредрик Лёйдквист заявил, что Стокголь весьма обеспокоен наращиванием военной активности России у королевских границ. Спикер напомнил, что страна также не получила приглашение на проведение военно-учебных маневров "Запад-2021".

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