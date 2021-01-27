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Россия подготовилась к попытке Японии и США захватить Курилы

27 января 2021, 15:55  •  156 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
В регионе создана самодостаточная боевая группировка ВС РФ
Напасть на Россию могут пытаться лишь авантюристы. Наша территория прикрыта со всех сторон, поэтому атака на Крым, Калининград или Курилы станет началом большой войны. Об этом предупредил военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец.
Он обратил внимание, как новая администрация США, едва придя к власти, стала сыпать агрессивными заявлениями. В частности, новый министр обороны Ллойд Остин уже пообещал Японии поддержку в конфликте с Китаем за архипелаг Сенкаку.
"Задевая спорные острова Сенкаку Соединенные Штаты очень небрежно дергают китайского тигра за усы",
– отметил Баранец. По его мнению, китайцы таких заявлений не простят. Хотя вряд ли США на самом деле собираются вмешиваться в этот вопрос. Другое дело – Курильские острова, которые Япония открыто называет своими. В этой территории заинтересован как Токио, так и Вашингтон.
Однако им надо помнить, что Курилы прикрывает мощный Тихоокеанский флот России, в том числе атомными подводными лодками.
"Конечно, экипажи таких субмарин не будут играть в дурака, когда японцы и американцы вздумают силой захватить Курилы. Мы готовы к такому развитию событий",
– заверил Баранец. Он напомнил, что на Курилах стоят зенитные ракетные системы, противоракетные комплексы, боевая авиация. Там, как и на Крымском полуострове, и в Калининградской области, создана самодостаточная боевая группировка российской армии, способная сдержать удар и с моря, и с воздуха до подхода основных сил.
"Есть чем прикрыть российскую территорию. Думать иначе – быть авантюристом и напрашиваться на большую войну с Россией",
– приводит "ПолитРоссия" мнение военного обозревателя.
Ранее Минобороны Японии опровергло сообщения о тайном соглашении с Пентагоном.

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