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Россия подготовила проект решения о переносе работы Первого комитета ГА ООН из США

17 октября 2019, 00:09  •  3 • Политика

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Россия в ходе консультаций с другими странами подготовила к внесению на рассмотрение Генассамблеи ООН решения о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-йорка в Женеву или Вену. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, отвечая на вопрос об итогах состоявшегося накануне заседания комитета по отношениям ООН со страной пребывания.

"Такой проект [о переносе работы Первого комитета] подготовлен, мы даже провели неформальные консультации, - сказал он. - Делегации, которые хотели ознакомиться с нашей позицией, пришли на эти консультации"

В то же время, пока заявление не внесено на рассмотрение комитета, срок представления документов в Первом комитете истекает в четверг. "Российская делегация действует на основе конкретных указаний, в этих указаниях предусмотрено внесение этого документа", - подчеркнул Белоусов.

"Пока у нас не было команды, чтобы его не вносить, - пояснил Белоусов. - Мы будем действовать в соответствии с нашими указаниями".

С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам. В частности, визы не смогла получить треть российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. Этот вопрос стал предметом обсуждения комитета по отношениям ООН со страной пребывания. Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что представитель всемирной организации на встрече поддержал позицию Москвы о нарушении США своих обязательств принимающей страны. По его словам, этот вопрос может быть разрешен через арбитраж между генсеком ООН и Вашингтоном.

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