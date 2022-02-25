Россия подготовила пакет ответных санкций для Запада, они призваны ударить по слабым местам, но зеркальными не будут. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Что касается ответных санкций, то, безусловно, они также подготовлены. Они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада. Мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, возможных для того, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции России», — спикер СФ.

Она также подчеркнула, что Европа, наложив ограничения против газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), наказала сама себя, такие действия лишь спровоцируют рост цен на газ.

Матвиенко подчеркнула, что остановка в процедуре запуска СП-2 является временной мерой.

Ранее в этот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о пяти пунктах мер против России, которые приняты Евросоюзом в качестве сдерживающих. Они затрагивают сферу финансов, энергетики, авиации, технологий и визовых операций.

Накануне президент США Джо Байден заявил о сконцентрированности антироссийских санкций на финансовом секторе РФ. Российские компании будут ограничены в возможности вести расчеты в долларах, фунтах стерлингов и иенах.

Санкции стран Запада последовали в ответ на решение президента России Владимира Путина 24 февраля провести специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня. В присутствии руководителей республик президент РФ также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.